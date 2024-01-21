"النقل" توقع مذكرة تفاهم بشأن تسيير خط "الرورو" بين مصر وإيطاليا غدا

تعقد وزارة النقل مؤتمرًا صحفيًا غدا بشأن التوقيعات الخاصة بتسيير خط “الرورو” بين مصر وإيطاليا، بحصور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسفير “ميكيلي كواروني” سفير دولة إيطاليا بالقاهرة واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وكذا رؤساء الموانئ البحرية.

وسيتمّ على هامش المؤتمر توقيع اتفاقية بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة "المقطورات وشبه المقطورات" باستخدام خدمات الدحرجة "الرورو".

توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري

وهذه الاتفاقية يتم توقيعها بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة (الرورو) كما سيشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لنقل البضائع عبر مركبات الطرق المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة (الرورو).