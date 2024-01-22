توقيع اتفاقية لتشغيل خط سريع بين مصر وإيطاليا لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل أنه منذ أربع سنوات يتم التخطيط والبدء في تسيير خط سريع بين مصر وإيطاليا، تحديدًا مع بداية عام ٢٠١٩. حيث يمكن من خلال هذا الخط تصدير المنتجات الزراعية في نهاية شهر فبراير القادم. ويعمل هذا الخط على زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية وتسهيل عملية التصدير، وتم التصديق عليه في مجلس الوزراء.

وأضاف وزير النقل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة النقل بشأن توقيع اتفاقيات بشأن خط رورو، أنه تم عمل فريق عمل مشترك من وزارات النقل والمالية والصناعة، وتم عقد العديد من الاجتماعات في هذا الشأن، وتم تشكيل لجنة من تلك الوزارات، وتم تخفيض الرسوم في ميناء دمياط من ٢٦ ألف دولار إلى ٣٠٠٠ دولار. كما أصبح لدينا خط ملاحي ومراكب تتحمل أحمالًا ضخمة من البضائع.

وزير النقل: حل عدد من المشكلات التي كانت تواجهنا في إجراءات تصدير الحاصلات الزراعية

وأشار الوزير إلى أنه تم حل عدد من المشكلات التي كانت تواجهنا في إجراءات تصدير الحاصلات الزراعية، وتم تسوية كافية لهذه المشكلات، وعلى رأسها الرسوم بين الموانئ ورسوم الطرق على الجانبين، وكذلك الأساس القانوني الذي يتم البدء عليه. وبعد هذه التسوية، أصبح لدينا 500 شاحنة جاهزة للانطلاق مع نهاية فبراير، ويبقى موضوع الترويج للحاصلات الزراعية الخاصة بالتصدير من الجانب المصري، وكذلك الواردات من الحاصلات الزراعية من الجانب الإيطالي.

وقال السفير الإيطالي ميكيلي كورواني، سفير إيطاليا في مصر، إن فكرة المشروع لها تفاصيل معقدة، ولولا تدخل الوزير، لما وصلنا لهذه المرحلة من التوقيع. وقد بذل وزير المالية جهدًا كبيرًا في هذا الشأن، وأتقدم له بالشكر. حيث له دور كبير، وتم توقيع اتفاقية بين الميناءين في مؤتمر ترانس، وصلنا إلى اتفاق جمركي يتم التخليص به قبل وصول البضائع، وهي التقنية المتقدمة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

كما أشكر الدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حيث يشجع هذا الخط التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا من خلال تصدير المنتجات الزراعية بين الطرفين.