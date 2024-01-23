الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 12 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 

أصدر المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة.. بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة 45410 أطنان

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45410 أطنان تشمل: 377 طن رمل و1213 طن فاصوليا معبأ و8399 طن كلينكر و14874 طن ملح صب و12750 طن يوريا و2550 طن مولاس و356 طن ملح معبأ و4891 طن بضائع متنوعة.

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ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26746 طن تشمل: 3000 طن ذرة و1534 طن خشب زان و12015 طن قمح و900 طن خردة و1967 طن سكر و7330 طن حديد.

بينما بلغت  حركة الصادر من الحاويات 608 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 456 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3634 حاوية مكافئة.

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وزير النقل يوقع مع سفير إيطاليا بالقاهرة بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة اتفاقية بين مصر العربية وإيطاليا "

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129037 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172325 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6327 شاحنة.

جدير بالذكر أن وزراء النقل والمالية والتجارة والصناعة وسفير إيطاليا بالقاهرة شهدوا توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية، بهدف تمكين نقل البضائع بسهولة ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين إيطاليا وجمهورية مصر العربية، ووقع على المذكرة كل من المهندس سيد متولي رئيس الجهاز،  والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، وحيث يعد هذا الاتفاق الحكومى الوثيقة الأخيرة التى بموجبها يكتمل الإطار الحكومى لبدء تشغيل "خط الرورو " خلال النصف الأول من العام الجاري يما يحقق المصالح الاقتصادية للبلدين ويعظم حجم التبادل التجاري المنقول بحرًا والشراكة بين مصر والجمهورية الإيطالية فى مجال النقل البحري.

 

وأكد وزير النقل عقب فعاليات التوقيع أن أمس يوم هام لوزارة النقل ولكافة الوزارات الأخرى التي شاركت في تحقيق هذا النجاح، وتحقيق الحلم على أرض الواقع، فاليوم نحتفل بنهاية ماراثون طويل استمر مدة 4 سنوات، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2019 بضرورة تسيير خط الرورو بين مصر وإيطاليا، وصدق مجلس الوزراء في 2/11/2019 على ضرورة نهو الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع، فتم المضي قدما للتعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة وكافة الجهات الأخرى، وتم تكوين لجنة من الخبراء وتمت المتابعة المستمرة لعمل اللجنة حتى تحقق النجاح لهذا المشروع. 

 

اقرأ أيضًا: حركة تداول السفن بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية

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