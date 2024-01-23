معلوات عن خط الـ"رورو" بين مصر وإيطاليا (إنفوجراف)

نشرت وزارة النقل “إنفوجراف” يتضمن معلومات حول “خط رورو” والذى عقدت بشأنه وزارة النقل مؤتمرا صحفيا أمس، أعلنت خلاله تفاصيل تدشينه بين مصر وإيطاليا.

جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وقع مع سفير إيطاليا بالقاهرة، اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة باستخدام خدمات الدحرجة RoRo.

كما شهد وزراء النقل والمالية والتجارة والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والإيطالي لتمكين نقل البضائع بسهولة ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين إيطاليا ومصر.

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