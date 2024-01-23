الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معلوات عن خط الـ"رورو" بين مصر وإيطاليا (إنفوجراف)

خط الـرورو بين مصر
خط الـ"رورو" بين مصر وإيطاليا

نشرت وزارة النقل “إنفوجراف” يتضمن معلومات حول “خط رورو” والذى عقدت بشأنه وزارة النقل  مؤتمرا صحفيا أمس، أعلنت خلاله تفاصيل تدشينه بين مصر وإيطاليا.

جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وقع مع سفير إيطاليا بالقاهرة، اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة باستخدام خدمات الدحرجة RoRo.

كما شهد وزراء النقل والمالية والتجارة والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والإيطالي لتمكين نقل البضائع بسهولة ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين إيطاليا ومصر.

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وزير النقل يوقع مع سفير إيطاليا بالقاهرة بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة اتفاقية بين مصر العربية وإيطاليا "

 

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وزير النقل يتفقد ورش أسوان للسكك الحديدية لمتابعة أعمال الصيانة

أقرأ ايضا: انطلاق مؤتمر توقيع اتفاقية تسيير خط الـ"رورو"

انفوجراف ” حول “خط رورو”
انفوجراف ” حول “خط رورو”
انفوجراف وزارة النقل مصر وإيطاليا النقاط الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل

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