الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالصور.. تفاصيل عمليات تطوير ورشة أسوان للسكك الحديدية

عملية التطوير التى
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان

شهدت ورشة أسوان عمليات تطوير خلال الفترة الأخيرة بهدف زيادة أعداد الجرارات والعربات التي يجرى لها أعمال صيانة دورية، أيضا لرفع قدرتها على أعمال التجهيز اليومي لأكبر عدد من الوحدات المتحركة مع زيادة أعداد الرحلات على الشبكة).

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وتعد ورشة أسوان للسكك الحديدية من أكبر الورش، حيث تبلغ مساحتها 46714 م وعدد العاملين 200 عامل ومهندس، وهي مسؤولة عن التجهيز اليومي للقطارات وكذا الصيانة الدورية للجرارات والعربات.

إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بورشة أسوان

وجرى إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالورشة، وكذا أعمال الكهرباء - ومحولات الورشة، وأعمال شبكة الحماية المدنية، ونظام الإنذار الآلي، والإطفاء) بالإضافة إلى السكك الحديدية اللازمة للورشة، وبلغت نسبة أعمال التطوير بالورشة 85 % ومن المنتظر الانتهاء منها 31 مارس 2024، فضلا عن تنفيذ مشروع إنشاء هنجر لتخزين القطارات بحوش السد العالي.

وفى سياق متصل، أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن تطوير ورش أسوان للسكك الحديدية، يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على خمس عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري.

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وأشار وزير النقل إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة النقل لتطوير الورش القائمة، وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33ورشة قائمة-إنشاء 5 ورش جديدة)، مضيفا أنه في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الإنتاجية المختلفة، يتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

تابع، أنه يتم التعاون مع شركة وابتك الأمريكية في ورش التبين وجاري إنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة وعمرة جميع الجرارات الموردة من الشركة، كما تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز وأيضا جاري التعاون مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لصيانة وعمرة العربات الروسية / المجرية بورشة أبو غاطس ومن المخطط إنشاء ورشة جديدة بمنطقة أبو زعبل لصيانة وعمرة هذه النوعية من العربات.

عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
عملية التطوير التى تتم فى ورش اسوان
ورشة أسوان عمليات تطوير شبكة الصرف الصحي منظومة السكك الحديدية وزارة النقل لصيانة

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