الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السكة الحديد" تبرز مهارة قائدي القطارات في تفادي الحوادث (فيديو)

سكك حديد مصر
سكك حديد مصر

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مقطع فيديو على صفحنها  لعدد من الحوادث المؤكدة، استطاع قائدي القطارات تفادي حدوثها، مرجعة ذلك إلى بعض السلوكيات الخاطئة لقائدى المركبات أثناء عبور المزلقانات، ما يعرض حياة الآخرين للخطر والمساءلة القانونية، أيضا بعض الأشخاص الذين يعبرون المزلقانات وهى مغلقة.

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مواعيد قطارات سكك حديد مصر الـ VIP على خط القاهرة - أسوان ذهاب وعودة

بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت عن بدء تشغيل قطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، تلبية لرغبات المسافرين من الشركات السياحة وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

وتقرر تشغيل 6 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان والعكس اعتبارا من الأربعاء 24 يناير وحتى الجمعة 223 فبراير 2024، بالإضافة إلى القطارات االتي تعمل يوميًا.

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وأكدت الهيئة أنها لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتسعى دائما لتلبية رغباتهم.

شاهد الفيديو: 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطار السلوكيات لسكك حديد مصر الحوادث

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