الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شاحنات لنقل البضائع بين مصر والأردن والعراق من خلال ميناء نويبع "صور"

شاحنات نقل البضائع
شاحنات نقل البضائع بين مصر والاردن والعراق

منذ أن أعلنت وزارة النقل عن تشغيله من يناير الماضى  نجح  الخط العربي للنقل البري والبحري للربط بين مصر والأردن والعراق ونقل البضائع فيما بينهم ولهذا الخط  العديد من المميزات حيث يعد الاسرع في زمن الوصول، والاقل تكلفة، والأسهل في الاجراءات، والفرص واثبت قدرته على الربط بين دول الاردن والعراق وايضا دول الخليج العربي من خلال ميناء نويبع البحري الى الموانىء  المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنها الى السوق الاوربية.

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التنسيق بين وزارة النقل المصرية ووزارتي النقل الأردنية والعراقية

وتشغيل هذا الخط تم بناءا على التنسيق بين وزارة النقل المصرية ووزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي وتقوم  وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط ( بري – سككي – نهري – بحري ) وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حاليًا ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة 

 

كما  ان مصر قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدولة المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية كما قامت الوزارة بالانضمام الي اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في اقل وقت ممكن وذلك في اطار خطة تحويل مصر إلى مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

 

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جدير بالذكر ان الفريق كامل الوزير وزير النقل عقد اجتماعًا مع  ادارة شركة الجسر العربي للملاحة  بمقر وزارة النقل بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك في اطار متابعة الوزير  لمعدلات نقل البضائع والشاحنات عبر  الخط العربي للنقل البري والبحري الرابط بين مصر والأردن والعراق،و الذي تم تشغيله مع بداية الشهر الحالي

 

واكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية  لهذا الخط الجديد  وان الجانب المصري  حريص على توفير وتقديم كافة اشكال الدعم لهذا الخط الجديد من خلال تسهيل الاجراءات وتشجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالاتجاهين خاصة مع  اهميته في نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن الى الدول  الأوروبية والأمريكية مرورًا بمصر وذلك من خلال الربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها بريًا حاليًا عبر سيناء من خلال طريق نويبع / طابا/ النفق ومنها الي موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير وهو المسار الذي يمثل الجزء البري من ممر طابا العريش اللوجيستي وذلك لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والاوروبية والامريكية

وزير النقل: أهمية كبيرة للخط فى نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن إلى الدول الأوروبية والأمريكية مرورًا بمصر

إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
إحدى الشاحنات التى تنقل البضائع بين مصر والاردن والعراق
وزارة النقل الخط العربي للنقل البري والبحري بين مصر والأردن ونقل البضائع الفريق كامل الوزير وزير النقل

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