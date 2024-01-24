الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات اليوم

قطار
قطار

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الأربعاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

txt

"نقل النواب" توافق على اتفاقية تطوير خط سكك أبوقير بالإسكندرية

التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات اليوم 

 أولا: خط (القاهرة -الإسكندرية) متوسط التأخيرات القطار مدة 20 دقيقة

ثانيا:  خط (القاهرة - السد العالي) متوسط التأخيرات القطار كالآتي:

ثالثا:  (القاهرة / أسيوط) مدة 60 دقيقة

رابعا: (أسيوط / أسوان) مدة 80 دقيقة

خط (بنها - بور سعيد) متوسط التأخيرات القطار مدة 90 دقيقة

 خط (طنطا- المنصورة - دمياط) متوسط التأخيرات القطارمدة 45 دقيقة

خامسا: خط (قليوب - شبين القناطر-الزقازيق - المنصورة) متوسط التأخيرات القطار مدة 45 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، واهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

txt

مواعيد قطارات سكك حديد مصر من القاهرة إلى أسيوط ذهاب وعودة

اقرأ ايضا: "النقل" تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

هيئة السكك الحديدية التأخيرات المتوقعة خط القاهرة -الإسكندرية وزير النقل نظم الإشارات

مواد متعلقة

"النقل" تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

توفير لـ70 %.. أسعار اشتراكات المترو الشهرية - الربع سنوية - السنوية

ميناء دمياط يتعامل مع 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

تداول 1244 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

مواعيد قطارات سكك حديد مصر من القاهرة إلى أسيوط ذهاب وعودة

وزير النقل لـ"الدستور": عملية التفريغ والتحميل على خط "رورو" لن تستغرق 24 ساعة

"السكة الحديد" تبرز مهارة قائدي القطارات في تفادي الحوادث (فيديو)

بالصور.. تفاصيل عمليات تطوير ورشة أسوان للسكك الحديدية

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

وسام على صدرى| أول تعليق للقديرة سميحة أيوب بعد موقف الرئيس معها فى احتفالية الشرطة (خاص)

بعد زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. جمهورهما: "يارب ترجعوا لبعض"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟