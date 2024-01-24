أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الأربعاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات اليوم

أولا: خط (القاهرة -الإسكندرية) متوسط التأخيرات القطار مدة 20 دقيقة

ثانيا: خط (القاهرة - السد العالي) متوسط التأخيرات القطار كالآتي:

ثالثا: (القاهرة / أسيوط) مدة 60 دقيقة

رابعا: (أسيوط / أسوان) مدة 80 دقيقة

خط (بنها - بور سعيد) متوسط التأخيرات القطار مدة 90 دقيقة

خط (طنطا- المنصورة - دمياط) متوسط التأخيرات القطارمدة 45 دقيقة

خامسا: خط (قليوب - شبين القناطر-الزقازيق - المنصورة) متوسط التأخيرات القطار مدة 45 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، واهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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