الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توفير لـ70 %.. أسعار اشتراكات المترو الشهرية - الربع سنوية - السنوية

المترو
المترو

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الاشتراكات الشهرية  2024 والربع سنوية والسنوية  الخاصة بالمترو بعد أن تم الإعلان عن رفع سعر تذكرة المترو وعما كانت تلك الاشتراكات توفر له ام لا.

أسعار اشتراكات المترو 2024

وفى هذا التقرير ينشر موقع الدستور أسعار اشتراكات المترو الشهرية  والربع سنوية والسنوية حيث توفر هذه الاشتراكات مابين 50 الى 70 % كلا حسب مدته وهى كالتالي:

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سعر اشتراك المتروالشهري
- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 6 جنيه فى رحلتك  ( منطقة واحدة )- قيمة الاشتراك الشهرى هتكون  230 جنيه بنسبه تخفيض 45%
- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 8 جنيه فى رحلتك ( منطقتين ) - قيمة الاشتراك الشهرى هتكون 290 جنيه بنسبة تخفيض 46%.
- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 12 جنيه فى رحلتك ( ثلاث او اربع مناطق ) - قيمة الاشتراك الشهرى هتكون 340 جنيه بنسبة تخفيض  53 %..
- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 15 جنيه فى رحلتك ( ثلاث او اربع مناطق ) - قيمة الاشتراك الشهرى هتكون 450 جنيه بنسبة تخفيض 50%.

اسعار اشتراكات المترو الربع سنوية طبقا لعدد المحطات

- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 6 جنيه فى رحلتك كل يوم ( منطقة واحدة ) - الاشتراك الربع سنوى هيكون  625 جنيه ونسبة التخفيض 50%.
- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 8 جنيه فى رحلتك كل يوم  ( منطقتين ) - الاشتراك الربع سنوى هيكون 790 جنيه ونسبة التخفيض  51%.
- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 12 جنيه فى رحلتك كل يوم ( ثلاث او اربع مناطق ) - الاشتراك الربع سنوى هيكون  1000 جنيه ونسبة التخفيض 54 %
- لو بتستخدم تذكرة بقيمة 15 جنيه فى رحلتك كل يوم ( ثلاث او اربع مناطق ) - الاشتراك الربع سنوى هيكون 1250 جنيه ونسبة التخفيض 54 %.

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أسعار الاشتراكات السنوية

- اى خط بالكامل  لو بتدفع تذكرة بقيمة 15 جنيه هيكون الاشتراك السنوى  3175 جنيه بنسبه تخفيض  71%.
- استخدام الخطوط الثلاثة وبتذكرة بقيمة 15 جنيه  هيكون الأشتراك السنوى  4000 جنيه بنسبة تخفيض  63%.

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