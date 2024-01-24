الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن.. بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

 حركة الصادر من البضائع العامة 11687 طن

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11687 طن تشمل: 230 طن فاصوليا معبأ و2906 طن كلينكر و5242 طن ملح صب و1260 طن مولاس و1344 طن ملح معبأ و705 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19468 طن تشمل: 100 طن ذرة و425 طن خشب زان و6700 طن قمح و3433 طن سكر و8810 طن حديد.

txt

"الصناعات الغذائية" تتعاون مع ميناء أكتوبر الجاف لخدمة الصناعة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 898 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 888 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3462 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129910 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 166893 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5414 شاحنة.

جدير بالذكر قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن ميناء دمياط الآن ينهي مشروع محطة حاويات الثانية "تحيا مصر 1"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق ربحية من خلال زيادة الاستثمارات لتحقيق التنمية وحركة التجارة وتنشيط حركة التصدير والاستيراد من وإلى مصر. 

txt

وزير النقل يتفقد ورش أسوان للسكك الحديدية لمتابعة أعمال الصيانة

وأشار إلى أن منطقة "تحيا مصر 1"، ظاهرها ساحة تداول تبلغ 18 فدانًا لتخزين البضائع، على خلاف الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع السفير الإيطالي والمتعلقة بخط رورو، الذي لن يستغرق وقتًا في تخزين الصادرات المصرية، حيث يتم تصدير الحاصلات الزراعية سريعة التلف. ما يعني أن عملية التخزين والتفريغ لن تستغرق أكثر من 24 ساعة، وهو ما يميز هذا الخط عن غيره.

هيئة ميناء دمياط حركة الصادر من الحاويات حركة الصادر البضائع العامة الميناء الـ 24 ساعة

مواد متعلقة

تداول 1244 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

مواعيد قطارات سكك حديد مصر من القاهرة إلى أسيوط ذهاب وعودة

وزير النقل لـ"الدستور": عملية التفريغ والتحميل على خط "رورو" لن تستغرق 24 ساعة

"السكة الحديد" تبرز مهارة قائدي القطارات في تفادي الحوادث (فيديو)

بالصور.. تفاصيل عمليات تطوير ورشة أسوان للسكك الحديدية

ميناء دمياط يتعامل مع 12 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

معلوات عن خط الـ"رورو" بين مصر وإيطاليا (إنفوجراف)

مواعيد قطارات التالجو المكيف الروسي اليوم الثلاثاء على خط القاهرة -الإسكندرية

الأكثر قراءة

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عجلة القيادة اختلت فى يد السائق.. كواليس دهس تريلا 5 سيارات بدائرى المريوطية

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار