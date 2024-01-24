ميناء دمياط يتعامل مع 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن.. بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة 11687 طن

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11687 طن تشمل: 230 طن فاصوليا معبأ و2906 طن كلينكر و5242 طن ملح صب و1260 طن مولاس و1344 طن ملح معبأ و705 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19468 طن تشمل: 100 طن ذرة و425 طن خشب زان و6700 طن قمح و3433 طن سكر و8810 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 898 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 888 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3462 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129910 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 166893 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5414 شاحنة.

جدير بالذكر قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن ميناء دمياط الآن ينهي مشروع محطة حاويات الثانية "تحيا مصر 1"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق ربحية من خلال زيادة الاستثمارات لتحقيق التنمية وحركة التجارة وتنشيط حركة التصدير والاستيراد من وإلى مصر.

وأشار إلى أن منطقة "تحيا مصر 1"، ظاهرها ساحة تداول تبلغ 18 فدانًا لتخزين البضائع، على خلاف الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع السفير الإيطالي والمتعلقة بخط رورو، الذي لن يستغرق وقتًا في تخزين الصادرات المصرية، حيث يتم تصدير الحاصلات الزراعية سريعة التلف. ما يعني أن عملية التخزين والتفريغ لن تستغرق أكثر من 24 ساعة، وهو ما يميز هذا الخط عن غيره.