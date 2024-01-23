"الصناعات الغذائية" تتعاون مع ميناء أكتوبر الجاف لخدمة الصناعة

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ندوة تعريفية بالتعاون مع "ميناء أكتوبر الجاف ODP"، عن أول ميناء جاف في مصر من تنفيذ التحالف بين شركتي السويدي اليكتريك ودي بي شينكر بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ البرية والجاف.

وقالت أمل سمير، نائب المدير التنفيذي لشئون الاتصال بالغرفة، إن الندوة تأتي في إطار جهود الغرفة لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية، عبر تقديم العديد من الندوات التعريفية للمشروعات التي يتم تقديمها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف المجالات وكذلك برامج التدريب والدعم الفني للمصانع وشركات الأعضاء، مشيرة إلى أن هذه الندوة تم تنظيمها لتوعية الأعضاء بكيفية الاستفادة من الميناء الجاف.

وأكدت سمير أن الغرفة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع مسؤولي ميناء أكتوبر الجاف لتنظيم زيارة ميدانية وبحث فرص ومجالات التعاون لخدمة مجتمع المصنعين.

وقال محمود نصر، مدير جمرك ميناء أكتوبر الجاف، نشكر غرفة الصناعات الغذائية في دعم منظومة الموانئ الجافة في مصر، والتي تعد أحد المشروعات اللوجستية الجديدة التي تخدم الصناعة المصرية والمستوردين والمصدرين.

تيسير الإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي

وأضاف نصر، أن ميناء أكتوبر الجاف أول ميناء يتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والحكومة في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية لتخفيف الأعباء التي يتحملها المستوردين وتيسير للإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي لاستيعاب البضائع الواردة عبر الموانئ البحرية، لحين إتمام الإجراءات الخاصة بها وتجنبًا لتحمل هذه الرسائل قيمة الأرضيات والغرامات بالعملة الأجنبية حال بقائها بالموانئ البحرية لحين الإفراج عنها.

وأشار أحمد الشكيري، مدير المبيعات بالميناء، إلى تقديم الميناء كل أنواع الإجراءات الجمركية، كما يتميز بالطاقة الاستيعابية تصل إلى 450 ألف حاوية مكافئة في العام، ويشمل ساحة كشف بقوة استيعابية عالية، كما يحتوي على ثلاث ممرات للدخول والخروج، بالإضافة إلى 5 مسارات سكة حديد، حيث أن الميناء مربوط بجميع الموانئ البحرية عن طريق سكك حديد مصر.

وأكد أن ميناء أكتوبر الجاف من باكورة الموانئ الجافه لخدمة المستوردين والمصدرين، حيث يضم كل الجهات الرقابية عن الصادرات والواردات، وكذلك المعامل، ويتواجد به 95% من جهات الفحص بالميناء ومن أهمها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

لفت شاكر إلى أنه تم عمل فرع للهيئة بالميناء لتقديم كافة الخدمات، ومن أهمها النموذج الاحصائي للشحنات المصدرة حيث يضم إدارة لكل من الصادرات والوارد، كما بصدد إصدار شهادات المنشأ وتواجد لجنة جمركية واخرى دائمة للتصدير، كما تم استلام 9 معامل لخدمة الوارد والصادر الغذائي وايضا الصناعي.