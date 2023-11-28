الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حركة الملاحة تنتظم في ميناء الإسكندرية

حركة الملاحة
حركة الملاحة

أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن انتظام حركة الملاحة البحرية أمام السفن القادمة والمغادرة، وتداول البضائع بعد تحسن تدريجي في حالة الطقس، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة من رصدات جومائية وتأمين المسطحين المائي والأرضي.

استمرار فتح البوغاز

كانت قد أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، عن استمرار فتح بوغاز مينائي الدخيلة والإسكندرية، وانتظام العمل وحركة الملاحة البحرية، وتداول البضائع وخروج ودخول السفن التجارية، رغم سقوط أمطار وتحذيرات الأرصاد الجوية بتأثر السواحل الشمالية المصرية من التقلبات الجوية وسقوط امطار، حيث قرر مسؤولي ميناء الإسكندرية، باتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع التقلبات الجوية والأمطار بالتزامن مع نوة المكنسة.

كما وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لحالة الطقس وتحديث الرصدات الجومائية بشكل منتظم التنبيه على التوكيلات الملاحية بالتأكيد على ربانية السفن باتخاذ الإجراءات الإحترازية، ومتابعة جميع السفن المتواجدة بنطاق مينائي الأسكندرية والدخيلة رداريًا ولاسلكيًا وباستخدام أحدث أجهزة التتبع والإتصال الإلكترونية ببرج الإرشاد إستعداد الوحدات البحرية التابعة لهيئة الميناء من قاطرات ولنشات إرشاد للتحرك السريع في حالة الحاجة، وإستعداد مركز العمليات بالميناء لتلقي أية بلاغات أو إخطارات على مدار الساعة طوال اليوم التأكد من إحكام رباط السفن على الأرصفة.

كانت قد شهدت هيئة ميناء الإسكندرية حركة ملاحة البحرية وتداول البضائع على الرغم من التقلبات الجوية التي شهدتها محافظة الأسكندرية في الأربعة والعشرين ساعة الماضية. فقد استمرت الحركة على نحو منتظم مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأفراد والممتلكات. حيث دخل وخرج عدد 20 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة. ويتم حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 47 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1484 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول حوالي 124 ألف طن من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

انتظام العمل بميناء الإسكندرية السفن بوغاز مينائي الدخيلة والإسكندرية

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