ميناء الإسكندرية يستقبل 124 ألف طن سلع استراتيجية

شهدت هيئة ميناء الإسكندرية حركة ملاحة البحرية وتداول البضائع على الرغم من التقلبات الجوية التي شهدتها محافظة الأسكندرية في الأربعة والعشرين ساعة الماضية. فقد استمرت الحركة على نحو منتظم مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأفراد والممتلكات. حيث دخل وخرج عدد 20 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة. ويتم حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 47 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1484 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول حوالي 124 ألف طن من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية في كافة المخازن والساحات ومواقع العمل، ومتابعة الرصدات الجوية بشكل منتظم واتخاذ كافة التدابير والتعليمات الخاصة بإجراءات التعامل مع التقلبات الجوية، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.