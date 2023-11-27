الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 124 ألف طن سلع استراتيجية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت هيئة ميناء الإسكندرية حركة ملاحة البحرية وتداول البضائع على الرغم من التقلبات الجوية التي شهدتها محافظة الأسكندرية في الأربعة والعشرين ساعة الماضية. فقد استمرت الحركة على نحو منتظم مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأفراد والممتلكات. حيث دخل وخرج عدد 20 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة. ويتم حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 47 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1484 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول حوالي 124 ألف طن من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية في كافة المخازن والساحات ومواقع العمل، ومتابعة الرصدات الجوية بشكل منتظم واتخاذ كافة التدابير والتعليمات الخاصة بإجراءات التعامل مع التقلبات الجوية، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

ميناء الإسكندرية سلع استراتيجية التقلبات الجوية حركة الملاحة سفن الحاويات

مواد متعلقة

المؤبد غيابيًا لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

المشدد 3 سنوات لعاطل لاتجاره في الأقراص المخدرة بالإسكندرية

المؤبد لعامل بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين غرب الإسكندرية

حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية من مندوب توصيل بالإسكندرية

حبس ربة منزل وعشيقها قتلا طفلة وحاولا دفنها بدون تصريح في الإسكندرية

حبس عاطلين حاولا ترويج 500 طربة حشيش في غرب الإسكندرية

المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة صاحب محل بالإكراه فى الإسكندرية

المؤبد للمتهمين بقتل سيدة لسرقة مشغولاتها الذهبية في الإسكندرية

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

مشاجرة تنتهى بوفاة طالب وإصابة والده وأحد أقاربه بالقليوبية

أعراض الأزمة القلبية المفاجئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

حربك علي غزة لن تحقق أمنك يا"نتيناهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟