"الدستور" تستعرض المشروعات القومية بميناء الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة

تعد هيئة ميناء الإسكندرية من أكبر وأهم الموانئ في العالم، من حيث استقبال وتصدير البضائع والسلع الاستراتيجية، حيث تم تطوير وانشاء عدد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها علي أرض الواقع بعد اهتمام كبير من القيادة السياسية بتطوير العشوائيات وانشاء عدد كبير من المشاريع القومية والخدمية التى أثرت إيجابيا علي حياة المواطنين.

حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتكليف وزارة النقل بتنفيذ بعض المشروعات لتكون دولة متكاملة تضع نفسها على خريطة العالم، بعد أن واجه العمل بميناء الإسكندرية العديد من التحديات تطوير على كافة المستويات لتتضاعف مساحته من 15.5 كيلو متر أرصفة إلى 30 كيلو متر خلال 3 سنوات.

-المشاريع التي تم تطويرها

وتستعرض "الدستور" بعض المشاريع التي تم تطويرها في السنوات الأخيرة ومن ضمنها محطة تحيا مصر متعددة الأغراض والتي تعتبر من أهم المشروعات التي تم تنفيذها على أرض ميناء الإسكندرية، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل الى 17.50 مترًا، كما أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

حيث أن المحطة تعمل بأيادي مصرية بنسبة تزيد عن 95% وتوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، كما تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.

كما تم تجهيز المحطة على أعلى مستوى ويقع المبنى على مساحة 1200 متر مسطح ويتكون من 4 طوابق، وبها اقسام التشغيل والعمليات الذى يتحكم في تشغيل المحطة بأكلمها ومراقبة عملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة وكذلك دخول وخروج الشاجانات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم التي جارى تجهيزها كما يوجد قسم تكنولوجيا المعلومات والمسئول عن التحكم بالأنظمة الخاصة بالمحطة كأنظمة التشغيل (TOS والصيانة) CMMS (والنظام المالى والادارى ERP) وكذلك تم متابعة عملية التشغيل وكشف الحاويات عن طريق كاميرات التعرف على الأحرف ( OCR )، بالإضافة الى وجود الأقسام الأخرى كالقسم المالى، السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

ورشه رئيسية لصيانة محطة تحيا مصر

كما تم إنشاء الورشة الرئيسية التي تتخصص في صيانة معدات محطة تحيا مصر ووجود مخازن البضائع العامة وبوابات الدخول والخروج والتي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف ( OCR) لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة ومنع اى شاحنات او حاويات او بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق اقل وقت دخول وانتظار للشاحنات والذى يؤدى بدورة الى اعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.



- سفينة وادي الملوك:

وتعتبر سفينه وادي الملوك تابعة لشركة الملاحة الوطنية احدى شركات وزارة النقل، وتم انضمامها لأسطول الشركة هذا العام وهي سفينة صب جاف حديثة فئة (BULK ) من طراز "كامسرماكس" حمولة 82300 طن ساكن (طول 229 متر وعرض 32 متر ) لتصبح أحدث وأكبر سفن الأسطول التجارى المصرى، وتتطابق السفينة مع كافة متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجاري، وذلك لدعم الأسطول الوطنى بالسفن ذات التقنية العالية والتي تتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، وأن السفينة مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الحديثة من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة وقد تم التعاقد على شراء السفينة من أكبر ملاك السفن العالميين وهي شركة نوردن التي تمتلك وتشغّل أكثر من 500 سفينة عالميًا، وتعد تلك الخطوة هى السابقة الأولى من نوعها لدعم الأسطول الوطنى بسفينة حديثة الطراز وبعد انضمام السفينة الجديدة للأسطول التجارى الوطنى المملوك لشركة الملاحة الوطنية (ش م م)، يصبح بذلك إجمالى حمولة الأسطول المملوك الذى يتكون من 13 سفينة مصرية ما يزيد عن مليون طن ساكن.

- رصيف 92:

ويبلغ طوله 350 متر وعمقه 15 متر، والمخصص للبضائع العامة، والذي تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة به في شهرين فقط، وشملت معالجة حوائط الرصيف وملء الفجوات والفتحات، وصيانة السلالم البحرية، ومدافع الرباط، بالإضافة الي صب البلاطات الخرسانية المتهالكة، وبلغت تكلفة تلك الأعمال 15 مليون جنيه.

- رصيف 94:

ويعتبر الرصيف مخصص للبضائع العامة، حيث انتهت أعمال الصيانة برصيف 94/1 بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، وانتهت أيضًا أعمال الصيانة لرصيف 94/5 بطول 200 متر بتكلفة 10 مليون جنيه، وتجري أعمال الصيانة برصيف 94/4 الذي يبلغ طوله 200 متر وعمقه 12 متر، بتكلفة إجمالية قدرها 10 مليون جنيه.

- ​إنشاء رصيف 100

كما تعمل هيئة ميناء الإسكندرية على إنشاء رصيف جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للبضائع والسفن وهو رصيف 100 ويتكون المشروع من محطة حاويات ومتعددة الأغراض علي رصيف بطول 1800 متر وعمق يتراوح ما بين 15-17 متر وظهير خلفي 660 ألف متر مربع، وسوف تسمح المحطة باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر وعدد سفينة بطول 400 متر، وسوف يساهم هذا المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة وقد تم إعداد دراسة الجدوي المبدئية للمشروع، ويعتبر أحد كبار المشغلين العالميين قد أبدى رغبته للاستثمار في هذا المشروع وحرصًا من وزارة النقل علي تحقيق مبدًا الشفافية فقد دعت الوزارة كل المهتمين بالمشروع من باقي الشركات العالمية أو المحلية للتقدم بمقترحاتها بشأن المشروع.

- إنشاء رصيف 85/3

كما تم انشاء رصيف 3/85 يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 مليون طن، بعد تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع.

- الجراج المتعدد الطوابق

يعتبر الجراج المتعدد الطوابق من أهم المشروعات لتوفير تخزين امن للسيارات وحمايتها من عوامل الجوية، يبلغ مساحة 15 ألف متر مربع والذي يعتبر إضافة كبيرة للمساحات التخزينية داخل الميناء.

كما يتكون من 4 طوابق، منها ثلاثة طوابق منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2800 سيارة، والدور الرابع للجراج للاستخدام اليومي للعملاء، ويتكون من منشأ خرساني، ومصمم بتصميم متكرر لتحقيق أنسب موديلات الإنشاء واستيعاب حركة السيارات طبقًا لكود الجراجات المصري، ووصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة سنويًا، بالإضافة إلى إتاحة دورين من الجراج لهيئة ميناء الإسكندرية.

10- تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بجميع مراحله.

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