9 سنوات إنجازات.. بناء وتطوير أرصفة ميناء الإسكندرية في عهد السيسي

شهدت هيئة ميناء الإسكندرية في السنوات القليلة الماضية انشاء عدد من المشروعات القومية ضمن تطوير ورفع كفاءته وتطوير قطاع النقل البحرى ومنها بناء الجراج متعدد الطوابق الذي وفر مساحة كبيرة لتخزين السيارات، كما تم تطوير وبناء بعض الأرصفة الجديدة والتي تستقبل السفن التجارية اكثر، تستعرض ال "الدستور" بعض الأرصفة بميناء الإسكندرية التى تم تطويرها وصيانتها وهي:

- رصيف 92:

ويبلغ طوله 350 متر وعمقه 15 متر، والمخصص للبضائع العامة، والذي تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة به في شهرين فقط، وشملت معالجة حوائط الرصيف وملء الفجوات والفتحات، وصيانة السلالم البحرية، ومدافع الرباط، بالإضافة الي صب البلاطات الخرسانية المتهالكة، وبلغت تكلفة تلك الأعمال 15 مليون جنيه.

- رصيف 94:

ويعتبر الرصيف مخصص للبضائع العامة، حيث انتهت أعمال الصيانة برصيف 94/1 بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، وانتهت أيضاً أعمال الصيانة لرصيف 94/5 بطول 200 متر بتكلفة 10 مليون جنيه، وتجري أعمال الصيانة برصيف 94/4 الذي يبلغ طوله 200 متر وعمقه 12 متر، بتكلفة إجمالية قدرها 10 مليون جنيه.

- ​إنشاء رصيف 100

كما تعمل هيئة ميناء الإسكندرية على إنشاء رصيف جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للبضائع والسفن وهو رصيف 100 ويتكون المشروع من محطة حاويات ومتعددة الأغراض علي رصيف بطول 1800 متر وعمق يتراوح ما بين 15-17 متر وظهير خلفي 660 ألف متر مربع، وسوف تسمح المحطة باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر وعدد سفينة بطول 400 متر، وسوف يساهم هذا المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة وقد تم إعداد دراسة الجدوي المبدئية للمشروع، ويعتبر أحد كبار المشغلين العالميين قد أبدى رغبته للاستثمار في هذا المشروع وحرصاً من وزارة النقل علي تحقيق مبداً الشفافية فقد دعت الوزارة كل المهتمين بالمشروع من باقي الشركات العالمية أو المحلية للتقدم بمقترحاتها بشأن المشروع.

- إنشاء رصيف 85/3

كما تم انشاء رصيف 3/85 يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 مليون طن ، بعد تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع.

كما يعتبر الجراج المتعدد الطوابق والذي يعد من أهم المشروعات لتوفير تخزين امن للسيارات وحمايتها من عوامل الجو، وتقدم الدستور بعض المعلومات عن الجراج متعدد الطوابق وهي:

1- مساحة 15 ألف متر مربع والذي يعتبر إضافة كبيرة للمساحات التخزينية داخل الميناء.

2- ويتكون من 4 طوابق.

3- ثلاثة طوابق منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2800 سيارة.

4- الدور الرابع للجراج للاستخدام اليومي للعملاء.

5- يتكون من منشأ خرساني.

6- الجراج مصمم بتصميم متكرر لتحقيق أنسب موديلات الإنشاء واستيعاب حركة السيارات.

7- مصمم طبقاً لكود الجراجات المصري.

8- وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة سنوياً .

9- إتاحة دورين من الجراج لهيئة ميناء الإسكندرية .

10- تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بجميع مراحله.