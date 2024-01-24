الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 1244 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1244 شاحنة و102  سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 580 شاحنة و81 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 16000  طن بضائع، 664  شاحنة و21 سيارة. 

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اتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف شركات موانىء أبوظبي

 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة  والحرية1 ومغادرة السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي دليلة، الحرية1 وامل، كما تم تداول 4250 طن بضائع و460 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي اور، ايلة، كوين نفرتيتي وبريدج. 

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وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1280 راكب بموانيها. 

عدد السفن ميناء سفاجا الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل سفن أرصفة موانئ

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