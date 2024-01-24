الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكة الحديد: تعديل بمواعيد قطارات "القاهرة - طنطا" اعتبارًا من غدٍ الخميس

قطارات
قطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل ميعاد قطار الركاب رقم 546  “طنطا - منوف - القاهرة” وتوقف قطار تحيا مصر رقم 122 “طنطا - القاهرة” بمحطة البتانون. 

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه اعتبارًا من غدٍ الخميس، سيتم تأخير ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة 25 دقيقة ليقوم الساعة 01:15 ظهرًا بدلًا من الساعة 12:50 ظهرًا  ويترتب عليه تعديل مواعيد القطارات أرقام ( 545 – 121 – 551 ) تحيا مصر القاهرة / طنطا  طبقًا للجداول المرفقة. 

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واشارت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من الإثنين المقبل الموافق 29 يناير، تقرر وقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون طبقًا للجدول المرفق  .

وعن تطوير السكة الحديد، قال الفريق كامل الوزير  وزير النقل، فى تصريحات سابقة له، إنه في مجال البنية الاساسية للهيئة القومية لسكك حديد مصر  فهناك انشاء لخطوط جديدة للسكة الحديد فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنية لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وأهم هذه الخطوط (خط النقل اللوجيستي القاهرة / الاسكندرية (بشتيل – الاتحاد –إيتاي البارود – القباري) مع إنشاء خطي (المناشي / 6 أكتوبر – كفر داود / السادات)) وكذلك خط الفردان / القنطرة شرق / شرق بورسعيد / العريش / طابا 

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وأضاف أنه فيما يخص تطوير نظم الاشارات فقد تم تطوير عدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية، وفي اطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير عدد 671 من 1120 مزلقان.

وفي اطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة مستعرضا تطوير محطات ( مصر بالاسكندرية – رمسيس – دمنهور) وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز)، وتم إنشاء عدد (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل /ورشة العربات ببشتيل).

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تحيا مصر 2
تحيا مصر 2
وزير النقل نظم الإشارات محطات جديدة رمسيس ورش جديدة

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