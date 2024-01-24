يستوعب 60 ألف راكب.. مصادر: بدء تنفيذ مشروع "مترو الإسكندرية" بديلًا لـ قطار أبو قير

كشف مصدر مسئول بـوزارة النقل أن الهيئة القومية للأنفاق بدأت فى تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية ليكون بديلا عن قطار أبو قير "المتهالك”، خاصة أنه يمر بـ 14 مزلقان خلال رحلته، ويمر القطار بالعديد من المعابر المخالفة في ظل سوء الخدمات المقدمة للجمهور.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه جاري تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية حيث تستهدف أعمال التطوير زيادة عدد الركاب إلى 60 الف راكب فى الساعة ويقلل زمن الرحلة من 60 إلى 35 دقيقة.

إعادة تاهيل “ترام الرمل”

وأشار المصدر لـ"الدستور"، أنه تجري الآن، أعمال إعادة تاهيل ترام الرمل بسبب تهالك الأنظمة والبنية التحتية خاصة أنه يعانى من تراجع الإقبال مع اتجاه الركاب إلى وسائل النقل الأخرى.

وأشار إلى أنه بعد التاهيل سيكون طول الخط 13.2 كم ويشمل 24 محطة تبدأ من محطة فيكتوريا ينتهى فى محطة الرمل.

وأضاف، فيما يخص مترو الاسكندرية فيمتد طوله إلى 21.7 كم، بداية من محطة سكه حديد ابو قير وتنتهى عند محطة مصر الاسكندرية بعدد 20 محطة.

وفى سياق متصل، قالت الهيئة القومية للانفاق إن مدينة الإسكندرية من أهـم المدن بعد القاهرة الكبرى ومن أهم المراكز التجارية والصناعية والسياحية ذات الكثافة السكانية العالية، وقد أدى النمو السكاني السريع إلى ضرورة التوسع العمراني ووجود ضرورة ملحة لتحسين خدمات النقل والتي تتحمل كثافة أعلى بكثير من طاقتها التصميمية للمساهمة في حل مشكلات النقل مثل ( تكدس وسائل النقل السطحي - الازدحام الشديد - إجهاد المواطنين - إهدار الوقت والمال - التلوث والضوضاء وتأثيره على البيئة ) ومنها تطوير خط قطار (أبو قير - محطة مصر) والذي لم يتم تطويره منذ عقود.

دراسات لتطوير شامل بوسائل النقل في الاسكندرية

واضافت الهيئة ان الدراسة التى تمت أكدت بأن تطوير وسائل النقل العام بالإسكندرية هو الحل الوحيد للمشكلات المرورية نظرًا لأن مدينة الإسكندرية لا تملك إلاطريقين طوليين فقط لربط شرق المدينة بمركزها (طريق الكورنيش وطريق الحرية)، وطريق حضري واحد يربط مركز المدينة بغــــربها (شارع المكــــس وامتداده) وأوصت الدراسة بتنفيذ عدد (4) مشروعات نقل ذات أولوية قصوى طبقًا لخطة إستراتيجية النقل الحضري حتى عام 2032 وهي كالتالي:

- مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد ابو قير / الإسكندرية لنقل حجم ركاب يقدر بـ 61 ألف راكب/ساعة/اتجاه.

- مشروع خطوط الأتوبيسات السريعة بطريق الكورنيش لنقل حجم ركاب يقدر بـ 5000 راكب/ساعة/اتجاه وجاري تنفيذه عن طريق المحافظة

- تأهيل خط ترام الرمل من محطة فيكتوريا وحتي ميدان المنشية لنقل حجم ركاب يقدر بـ 13800 راكب/ساعة/اتجاه.

- والمشروع الرابع هو مشروع خطوط الأتوبيسات السريعة BRT أو قطار كهربائي منخفض الكثافة (LRT) بمحور المحمودية لنقل حجم ركاب يقدر بـ10000 راكب/ساعة/اتجاه.