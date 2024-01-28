الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 64 ألف طن و1033 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الاحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1033 شاحنة و70  سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 637 شاحنة و59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 60000  طن بضائع، 396  شاحنة و11 سيارة. 

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تصدير 50 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الصين
حيث يستعد ميناء سفاجا  اليوم لاستقبال  العبارة أمل ومغادرة السفينة SPAR ARIES وعلى متنها 50000 طن فوسفات تصدير إلى الصين والسفينتين دليلة  والحرية 2، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 1 ودليلة وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 4120 طن بضائع و377 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي أور، أيلة، كوين نفرتيتي وبريدج. 

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وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1570 راكبًا بموانيها.

جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقد اجتماعًا مع إدارة شركة الجسر العربي للملاحة  بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار متابعة الوزير  لمعدلات نقل البضائع والشاحنات عبر  الخط العربي للنقل البري والبحري الرابط بين مصر والأردن والعراق، والذي تم تشغيله مع بداية الشهر الحالي. 


حيث استعرض مدير عام شركة الجسر العربي  عدنان العبادلة، بحضور اللواء جمال إبراهيم نائب مدير عام الشركة الإجراءات التي اتخذتها الشركة  لنجاح هذا الخط ومميزاته، حيث  يعد الأسرع في زمن الوصول والأقل تكلفة والأسهل في الإجراءات والفرص، كما تم استعراض حجم النشاط في بداية التشغيل وقدرة هذا الخط على الربط بين الأردن والعراق ودول الخليج العربي من خلال ميناء نويبع البحري إلى الموانئ  المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنها الى السوق الأوروبية.

هيئة موانئ البحر الأحمر عدد السفن ميناء سفاجا ومغادرة السفينة الميناء

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