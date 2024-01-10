"تعليم الجيزة" تعقد اجتماعًا خاصًا بموجهي عموم المواد الدراسية

عقدت سمية الخطيب، ‏وكيلة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا خاصًا بموجهين العموم المواد الدراسية ومديري المراحل ومديري التجريبي بالمديرية بشأن التنمية المهنية.

وطرحت هناء عبدالعاطي، مدير إدارة التنمية البشرية، الموضوعات التي تم مناقشتها الموضوع الأول:

المنصات التعليمية ودورها في مواجهة بعض التحديات التي تعوق تحقيق نواتج التعليم المستهدفه الموضوع الثاني: الإيجابيات والتحديات الأداء المعلمين الجدد برياض الأطفال والصفوف الأولى في ظل منظومة التعليم الجديدة.

‏حيث قاموا استدعاء الموجين الأوائل ذو الفعالية لكل مادة دراسية مع الموجه العام لنقل الخبرة لباقي الموجهين الأوائل ثم نقلها الموجهين والمعلمين، وتدريب تنشيطي للمعلمين ‏على التفاعل منصة التطوير المهني المستمرcpd والتي أعدتها الوزارة للتنمية المهنية المستمرة للمعلمين بمنظومة التعليم الجديدة (education، 0.2 )وعقد ورش عمل تنشيطيه لمعلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى الجدد لمواجهة التحديات واجهته خلال الفصل الدراسي الأول بما يخدم العملية التعليمية بالتنسيق بين أقسام التدريب هم مراحل (رياض الأطفال-والتعليم الابتدائي) بالإدارات.

وكيل تعليم القاهرة خلال الاجتماع

وكيل تعليم القاهرة خلال الاجتماع

وكيل تعليم القاهرة خلال الاجتماع