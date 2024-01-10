الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

محافظ القاهرة: مشروع حساسات المياه يشارك فى مراقبة تغيرات منسوب النيل

اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن الهدف الخامس من "رؤية مصر 2030" المتعلق بالاستدامة البيئية تسعى من خلاله الدولة المصرية للحفاظ على التنمية والبيئة معًا، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنًا، ويتحقق ذلك بتعزيز استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة لضمان استدامة الموارد. 

وأضاف محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحديث أنظمة العمل والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في حوكمة وإدارة المنشآت بكل مؤسسات الدولة.

ونوه إلى أن شركة مياه الشرب بالقاهرة قامت بتجربة هي الأولى من نوعها، حيث جرى تركيب حساسات ذكية لقياس منسوب مياه النيل بمداخل محطات إنتاج المياه، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم بقدر كبير فى المراقبة المستمرة لتغيرات منسوب مياه النيل.

 

حساسات المياه هي الأولى من نوعها 

ومن جهته، أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه تم إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن منسوب مياه النيل تسهم في التنبؤ بالتغيرات التي تطرأ على منسوب النيل والذي يندرج ضمن خطة أعمال الشركة للتحول الرقمي والتنبؤ بالأعطال، ويسهم في سرعة إنجاز الصيانات الوقائية لجميع المعدات بمحطات إنتاج المياه التابعة للشركة، وذلك برصد البيانات الواردة من هذه الإحساسات بصورة لحظية بما يسهم في تحديد كفاءة المياه الداخلة لمحطات المياه والتنبؤ بالأعطال التي قد تحدث نتيجة تغير خصائص المياه لأي عوامل جوية أو مؤثرات خارجية، وذلك قبل دخولها لمراحل المعالجة داخل المحطة، ويسهم هذا التطبيق في رفع كفاءة تشغيل المعدات داخل المحطات وزيادة العمر الافتراضي لها.

وأضاف الشيمي أن الشركة تعمل على تطوير كل منظومات العمل ضمن سياسة الدولة في التحول الرقمي وميكنة كل إجراءات التشغيل بجميع مواقع العمل واستدامة توصيل وضخ المياه لكل العملاء على مدار الساعة وفقًا لمعايير الجودة المصرية والعالمية.

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