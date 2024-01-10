حصول محطة "مياه التبين" على شهادة سلامة ومأمونية المياه

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه من منطلق اهتمام الشركة بالالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة واتباع الإجراءات النموذجية وتطبيق أسس السلامة والمأمونية بجميع مراحل إنتاج مياه الشرب بكافة المحطات التابعة للشركة، تم منح شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه التبين.

جاء ذلك بعد قيام فريق عمل إدارة سلامة ومأمونية المياه بمتابعة ومراجعة الإجراءات التصحيحية لنظام الإمداد الملحقة بها، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية ووضع مدة زمنية للانتهاء منها لضمان سلامة ومأمونية المياه المنتجة.

وكرم رئيس الشركة فريق العمل المشارك فى إعداد الخطة، مشيدا بدور إدارة سلامة ومأمونية المياه على مجهودهم فى تحقيق أهداف الشركة القابضة فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وكان ذلك فى حضور أعضاء من الشركة القابضة وفريق الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه ورئيس قطاع المعامل ورئيس المحطة ومدير المعمل.

وتعد شهادة سلامة ومأمونية المياه من أعلى الاعتمادات التى تمنح لمحطات إنتاج المياه حيث يتم توثيقها من ثلاث جهات (وزارة الصحة – الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى).

ودخلت محطة مياه التبين الخدمة عام 1973م وتبلغ مساحة منشات المحطة 149607.5 م2 وتبلغ طاقتها التصميمية 350 ألف متر مكعب/ يوم، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من 532 ألف نسمة بمناطق التبين - بعض مناطق من حلوان - بعض مناطق من 15 مايو - بعض اجزاء من محافظة الجيزة.

ووجه المهندس مصطفى الشيمى بضرورة الالتزام والمحافظة على استدامة تطبيق المواصفات والمعايير الدولية فى جميع مراحل إنتاج ومعالجة المياه بكافة المواقع التابعة للشركة.