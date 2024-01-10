الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

رئيس حي مصر القديمة يحضر معرض الفنان التشكيلي ناثان دوس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حضر اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة ورموز الإعلام والصحافة، معرض "بين المفهوم والاستنارة" للفنان ناثان دوس؛ تشجيعآ للفنانين التشكيليين على مواصلة الإبداع والتقدم ودفعهم على مواصلة الإبداع، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 23 يناير الجاري.

وقدم الفنان مجموعات نحتية مثيرة للإهتمام والتأمل الفكري لاستخلاص جوهر الأمور ممتلكًا ذوقًا فنيًا جماليًا خالصًا للفن التراثي يتسم بقدر كبير من الوعي والتفتح ملمآ بكل الأساليب والإتجاهات الفنية التراثية والمعاصرة. 

ويرجع ذلك إلي كونه عضو مؤسس (امين صندوق) بالحمعية المصرية لتنمية وتطوير صناعة الفخار باتيلية مصر القديمة بقرية الفواخير كما يعيش انفتاحا مستمرا على جميع التيارات الفكرية والفنية. ويسعى دوما إلى الحداثة بين الفكر البدائي والحديث المتألق في الطبيعة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد ثمن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التى تحظى بمتابعة دورية مباشرة من د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى رصد وتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى فى إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.


وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تمكنت خلال العام من إنجاز ٩٩% من الشكاوى الواردة من مواطني القاهرة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والبالغ عددها ٤٩٨١٩ شكوى وايجاد حلول لها، كما استطاع أكثر من ٦٠% من الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة انجاز ١٠٠% من الشكاوى الواردة لهم. 


وأضاف أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، خاصة تلقى الشكاوى والرد عليها بعد فحصها، وإيجاد الحلول لها، فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل، ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

معرض تشكيلى حي مصر القديمة رئيس حي مصر القديمة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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