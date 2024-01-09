الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

محافظات

بعد تلقيها شكاوى عبر بوابتها.. الجيزة تحرر 150 حالة إشغال بشوارع إمبابة

تحرير 150 مخالفة
تحرير 150 مخالفة بإمبابة

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة،  شكوى مواطني بلوك 15 بمدينة العمال بحي إمبابة، بوجود مخلفات خلف المبنى الخاص بهم بالإضافة إلى شكوى مواطني شوارع نصوح والعامل الأول والوحدة وسعد زغلول من وجود إشغالات وتعديات للمحال والباعة بنهر الطريق والوقوف الخاطئ للمركبات بالجزر الوسطى مما يعيق الحركة المرورية.
 

محافظ الجيزة يكلف بحل الشكاوي 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي إمبابة، بالتعامل مع الشكاوى الواردة على الفور والمتابعة الدورية لعدم تكرارها.


وفي ذلك الإطار، قامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة برفع 150 حالة إشغال من الشوارع المشار إليها وكلبشة عدد من السيارات المخالفة كما تم رفع المخلفات من منطقة بلوك 15 بمدينة العمال ورفع كفاءة النظافة بها.

 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،  كلف رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافة المخلفات والرتش من أرض المطاحن الكائنة بشارع الملك فيصل وتمهيدها ورفع كفاءتها لاستغلالها علي الشكل الأمثل وذلك في اطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق والمحاور المرورية. 
 

واطلع المحافظ، على جهود العمل والتي أسفرت عن رفع ٥ آلاف طن مخلفات والرتش بأرض المطاحن بفيصل التابعة لحي بولاق الدكرور وذاك خلال ورديات عمل تمت على مدار أسبوع من خلال المحافظة ممثلة في هيئة النظافة. 


وشدد المحافظ، على رئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة لمتابعة حالة الأرض وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال أي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة.


وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية على مدار اليوم للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة. 
 

FB_IMG_1704817977544
FB_IMG_1704817977544
FB_IMG_1704817975152
FB_IMG_1704817975152
FB_IMG_1704817973054
FB_IMG_1704817973054
FB_IMG_1704817970816
FB_IMG_1704817970816
FB_IMG_1704817968721
FB_IMG_1704817968721
FB_IMG_1704817966886
FB_IMG_1704817966886
إمبابة الصفحه الرسميه لمحافظة الجيزة شكاوى المواطنين محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظة الجيزة ترفع 5 آلاف طن مخلفات من أرض المطاحن ببولاق الدكرور

محافظة الجيزة: إصلاح كسر خط المياه قطر 800 ملي بمنطقة العياط

الأكثر قراءة

عاجل.. موقف الشناوى من المشاركة مع الفراعنة أمام موزمبيق

إحالة العضو المنتدب التجارى بـ"النيل للمجمعات الاستهلاكية" و14 موظفًا للمحاكمة الجنائية

الخارجية الأمريكية تعترف: كل شبر من قطاع غزة أرض فلسطينية

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

سرايا القدس: إسقاط طائرة استخبارات إسرائيلية فى خان يونس

الأرصاد الجوية تكشف مواعيد وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة وحالة الطقس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر