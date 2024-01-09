بعد تلقيها شكاوى عبر بوابتها.. الجيزة تحرر 150 حالة إشغال بشوارع إمبابة

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكوى مواطني بلوك 15 بمدينة العمال بحي إمبابة، بوجود مخلفات خلف المبنى الخاص بهم بالإضافة إلى شكوى مواطني شوارع نصوح والعامل الأول والوحدة وسعد زغلول من وجود إشغالات وتعديات للمحال والباعة بنهر الطريق والوقوف الخاطئ للمركبات بالجزر الوسطى مما يعيق الحركة المرورية.



محافظ الجيزة يكلف بحل الشكاوي

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي إمبابة، بالتعامل مع الشكاوى الواردة على الفور والمتابعة الدورية لعدم تكرارها.



وفي ذلك الإطار، قامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة برفع 150 حالة إشغال من الشوارع المشار إليها وكلبشة عدد من السيارات المخالفة كما تم رفع المخلفات من منطقة بلوك 15 بمدينة العمال ورفع كفاءة النظافة بها.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافة المخلفات والرتش من أرض المطاحن الكائنة بشارع الملك فيصل وتمهيدها ورفع كفاءتها لاستغلالها علي الشكل الأمثل وذلك في اطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق والمحاور المرورية.



واطلع المحافظ، على جهود العمل والتي أسفرت عن رفع ٥ آلاف طن مخلفات والرتش بأرض المطاحن بفيصل التابعة لحي بولاق الدكرور وذاك خلال ورديات عمل تمت على مدار أسبوع من خلال المحافظة ممثلة في هيئة النظافة.



وشدد المحافظ، على رئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة لمتابعة حالة الأرض وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال أي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة.



وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية على مدار اليوم للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة.



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