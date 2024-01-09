نائب محافظ القاهرة تجتمع بلجنة دراسة المياه المتجمعة أسفل هضبة المقطم

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا بلجنة دراسة المياه المتجمعة أسفل هضبة المقطم بحضور اللواء باسم عبدالحميد مدير مديرية الإسكان، والمهندسة صفاء مسعد مدير مدير الطرق والنقل بمحافظة القاهرة، والعميد أحمد أبوبكر رئيس حي المقطم، والمهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية، وعدد من ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتنفيذين بالمنطقة والحي إلى جانب عدد من أساتذة وخبراء علوم الجيوفيزياء التطبيقية والجيولوجيا البيئية والتركيبية.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن اللجنة تهدف بدراسة موقف المياه المتجمعة بالمناطق أسفل هضبة المقطم لتحليلها وتحديد مصادرها وكذا أسلوب التعامل معها إلى جانب العمل على إصدار التوصيات، واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها والتعامل معها بأسلوب عملي والاستفادة منها.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الدولة تزخر بعدد من الخبراء والأساتذة في هذا المجال للاستفادة القصوى من كافة خبراتهم المتراكمة ومجهوداتهم وأبحاثهم المتعددة التي تم إنتاجها من قبل في هذا المجال؛ للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومتابعة تنفيذها.

كما نوهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، بضرورة العمل على تجميع كافة الدراسات والبحوث التي تمت في هذا الشأن مع ضرورة تحديد النقاط المختلفة والإحداثيات والخرائط الموضحة لمواقع تسريبات المياه لتحديد كيفية التعامل معها طبقا لكل حالة على حدة طبقا لأسبابها مع مراجعة شبكات الصرف الصحي والمياه، بعد الاستماع التام لكافة الحضور المشاركين بأعمال اللجنة كل في نطاقه.

يذكر أن اللجنة برئاسة المهندسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وتضم في عضويتها رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة ومديرية الإسكان والمرافق والطرق والنقل بالقاهرة وعددا من أساتذة جامعة عين شمس المتخصصين في هذا المجال، ومنهم الدكتور هشام حلمي الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الإنشائية، والدكتور ياسر مصطفى مدير مركز الاستشارات الهندسية والدكتور احمد مصطفى أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية، والدكتور كريم وجيه أستاذ الجيولوجيا البيئية، والدكتور أشرف بغدادي أستاذ علم الصخور الرسوبية والدكتور على محمد علي أستاذ الجيولوجيا التركيبية والدكتور محمد شكري أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية والدكتور أحمد عبد المجيد بالمركز القومي لبحوث الإسكان والدكتور ممدوح أحمد الستاوي بمعهد بحوث المياه الجوفية.

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