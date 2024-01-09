نائب محافظ القاهرة تتابع الموقف التنفيذي لمرافق منطقة "شق الثعبان"

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى إطار رؤية الدولة للاهتمام بالاستثمار في القطاع الصناعي مما يُساهم في توفير المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت والتى تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات بها.

حضر الاجتماع كل من العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره وممثلي الجهات المعنية بأعمال التطوير والمرافق والكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي.

استكمال أعمال تطوير المنطقة الصناعية

وأشارت نائب محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق ( مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق ) وتمهيد الطرق الداخلية بهدف المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة بعد تقنين أوضاعها وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية، وتطوير واجهات الورش والمصانع لتحسين الرؤية البصرية بالمنطقة.

واستعرضت نائب محافظ القاهرة، الموقف التنفيذي لكافة المرافق على الطبيعة وفقا لمراحل الاعمال لجميع الشركات ومقايسات الاعمال والمطلوب تنفيذها طبقا للتوجيهات في هذا الشأن ومنها استكمال تطوير شبكة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وسارقي التيار الكهربائي.

انتهاء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى بمدينة شق الثعبان

كما تابعت أعمال الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية والجاري تنفيذها بمنطقة العضم وخلف الجهاز مع تحديد الجدول الزمني لانتهاء الاعمال بمشروع الدفع النفقي المزدوج بالمنطقة الى جانب تطهير البيارات والإسراع من أعمال شركة المياه من خلال تركيب الوصلات المنزلية والتي تم الانتهاء منها بنسبة 100 % في المرحلة الاولى واستكمال الاعمال في المنطقة الواقعة من جهاز مدينة شق الثعبان حتى منطقة محمية وادي دجلة عبر القيام بربط الخطوط واستكمال التجارب ووصلات الحريق.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لانتهاء كافة الاعمال لتتم بعد ذلك اعمال الرصف بالطرق الداخلية طبقا للخطة الموضوعة بالتوازي مع الانتهاء من دراسة ملفات تقنين الاوضاع عبر اتخاذ الاجراءات التنفيذية والقانونية لها ومنها استكمال الدراسات التخطيطية والقانونية والرفع المساحي والمعاينات والرفع المساحي تحت الضغط العالي.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق الشيماء وبدر الليثي وشق الثعبان علي مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه علي الاوتوستراد 1.8 كم ويأتي لها الرخام من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان، كما تحتل منطقة شق الثعبان المركز الرابع علي مستوي العالم من حيث حجم الإنتاج والجودة والعائد.

جانب من اجتماع نائب محافظ القاهرة

جانب من اجتماع نائب محافظ القاهرة

جانب من اجتماع نائب محافظ القاهرة

جانب من اجتماع نائب محافظ القاهرة