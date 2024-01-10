محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطهير وتحسين كفاءة مصرف الرهاوى بمنشأة القناطر

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتهاء أعمال تطهير وصيانة وتحسين كفاءة مصرف الرهاوى بقرية الرهاوى بمركز ومدينة منشأة القناطر.

وإطمأن المحافظ على عودة سريان مياه الصرف الزراعى وصرف المنازل لصورتها الطبيعية بالمصرف، وذلك بعد رصد وجود انسداد في مجري المصرف نتج عنه نزوح للمياه خارج مسار المصرف.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ الجيزة، صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة أعمال الصيانة وتحسين الكفاءة لمصرف الرهاوي بمركز منشاة القناطر.

وجه "راشد" شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالدفع بسيارات الكسح ومعدات الشفط لسرعة الإنتهاء من أعمال رفع المياه الناتجة عن الأعمال بعدد من الشوارع المتضررة بقرية الرهاوي مع إجراء أعمال التجفيف والتطهير من خلال فرد طبقة من الرمال لتحقيق انسيابية لحركة المارة والمركبات.

وخلال حديثه مع عدد من المواطنين من أهالى القرية، أكد "راشد" اهتمام الدولة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأنه من المقرر إحداث طفرة تنموية شاملة لمركز ومدينة منشأة القناطر خلال المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة على رأسها مشروعات الصرف الصحى، حيث أنه من المقرر إنشاء محطات الصرف والمعالجة والرفع ومد الشبكات للمناطق المحرومة بمختلف القرى.

رافق المحافظ نائبه إبراهيم الشهابي، محمد نور السكرتير المساعد، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة، نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

وكان اللواء أحمد راشد، قد كلف رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافه المخلفات والرتش من ارض المطاحن الكائنة بشارع الملك فيصل وتمهيدها ورفع كفاءتها لاستغلالها علي الشكل الأمثل وذلك في اطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري على الطرق والمحاور المرورية.

واطلع المحافظ على جهود العمل التي أسفرت عن رفع ٥ آلاف طن مخلفات والرتش بأرض المطاحن بفيصل التابعة لحي بولاق الدكرور وذلك خلال ورديات عمل تمت علي مدار اسبوع من خلال المحافظة ممثلة في هيئة النظافة.

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة لمتابعة حالة الأرض وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال اي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة.

وأشار"راشد" إلى أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية علي مدار اليوم للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة، ووجه رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرغات الشوارع الرئيسية ومتابعه أداء شركات الجمع السكني لتحسين حاله النظافة.