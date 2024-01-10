الأربعاء 10 يناير 2024
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لقاء وكيل "تعليم الجيزة" وممثلى الشمول المالى بالبنك المركزى المصرى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ممثلي الشمول المالي بالبنك المركزي المصري وممثلي بنك التعمير والإسكان، وذلك للحديث عن سبل التعاون الخاصة بمشروع "البنك المدرسي".

شهد اللقاء سالي عبدالقادر مدير عام التثقيف المالي بالبنك المركزي المصري، وحسام البسيوني أخصائي أول شمول مالي بالبنك المركزي المصري، ووائل الجرواني مدير عام الشمول المالي والتسويق البنكي ببنك التعمير والإسكان، وميرنا أحمد مسئول شمول مالي بنك التعمير والإسكان.

وخلال اللقاء أوضح وكيل الوزارة مدى أهمية التعاون في مثل تلك المشاريع، وذلك في ظل العمل على تطوير الأنشطة التي تشرف عليها المديرية للطلاب.

وقامت سالي عبدالقادر مدير التثقيف بالبنك المركزي، بتوضيح تفاصيل مشروع البنك المدرسي، وأوضحت أنه برنامج تعليم مالي للأطفال والشباب، ويتكون من ثلاثة عناصر أساسية، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف الطلاب (من سن 14 – 18 سنة).
 

وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري صمم ذلك البرنامج لتطوير الوعي المالي والمهارات في سن مبكرة، والذي يعتبر عاملًا أساسيًا في تطوير بلدنا، وبالتالي يتم تعليمهم المهارات التي ستمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة مثل كيفية الادخار وترتيب الأولويات وكيفية توفير الموارد المالية وإدارتها، هذا بالإضافة إلى توعية الطلاب بكل الخدمات المالية وخاصة الخدمات الإلكترونية.

دور الجهات المشاركة
 

(البنك المركزي)
- يوفر المحتوى التعليمي الخاص بالتوعية والتثقيف المالي.
- يتولى تنفيذ برنامج تدريب المدربين (ToT) للمدرسين.
- يقيم ويتابع نتائج المشروع.
 

(بنك الإسكان والتعمير)
- توفير المنتجات والخدمات الملائمة.
- يتولى جلسات توعية لأولياء الأمور.
- إعداد تقارير على نتائج المشروع.
- عقد أنشطة ومسابقات بالتنسيق مع المدارس للطلاب.

دور المدرسة:-
- يعد تعليم أبنائنا الطلاب الادخار أمرًا بالغ الأهمية لفهمهم لقيمة المال وتقدير ما يمتلكون، ومن خلال تعليمهم الادخار يدركون أن كسب المال يتطلب العمل الجاد والصبر، ويعد غرس هذه القيم في سن مبكرة ضمانًا لاتخاذ قرارات أكثر حكمة وعادات مالية أكثر كفاءة.
- شرح المنهج الخاص بالشمول المالي للطلاب.

- تكليف الطلاب بإعداد أبحاث للشمول المالي من قبل المعلمين الذين أتموا تدريبهم.

- تقديم جوائز مالية للطلاب والمعلمين وذلك لأفضل عدد من الأبحاث.
- التنسيق مع المدارس لتنفيذ بعض الأنشطة الخاصة بالطلاب لتشجيعهم على إقامه مشروعات وكيفية الاستغلال ما تم تعلمه من خلال المنهج.
- إعداد تقييم للطلاب قبل وبعد التدريب.
- تقوم بتدريس المحتوى العلمي.

 

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