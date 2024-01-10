الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع مستجدات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت  المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية بمشاركة عدد من رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديرى الطرق والتخطيط بالمنطقة الجنوبية وأحيائها لمناقشة الخطة الاستثمارية.

وتابعت نائب محافظ القاهرة، نسب التنفيذ المختلفة لأحياء المنطقة لمتابعة المستجدات على أرض الواقع واستكمال خطة التطوير المقترحة والتي تشمل رصف ورفع كفاءة الطرق حيث تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لحي التبين على أرض الواقع بنسبة ١٠٠% وجاري العمل بمنطقة معادي الخبيري ومتفرعاتها بحي المعادي وبمربع مساكن المحافظة الموازي لمحور عبد المجيد محمود وشارع ١٠٣ بحي المقطم.

كما تابعت كافة الإجراءات للبدء في رصف منطقة مدينة الضباط والخدمات بوادي حوف وعزبة عبد الملاك وشارع سور الدير وسور مصنع ٤٥ الحربي بنطاق حي المعصرة. واستكمال رفع كفاءة الطرق بشارع ورش العمرة وشارع الصرف الصحي والشيخ محفوظ وشارع دير الناحية بنطاق حي حلوان.

ورصف مدينة الضباط ومنطقة الخدمات بنطاق وادي حوف وعزبة عبد الملاك وشارع سور الدير وشارع سور مصنع ٤٥ الحربي بنطاق حي المعصره.

واستعرضت نائب المحافظ، كافة مستجدات الأعمال لرفع كفاءة الإنارة من إحلال وتجديد للأعمدة وتركيب الكابولي والكشافات منوه على التنسيق التام مع شركات المرافق للانتهاء من كافة أعمالها قبل البدء في أعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني لكل حي للانتهاء منها.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، العمل الجاد للارتقاء بجميع أحياء الجنوبية عن طريق التطوير الدائم وإقامة المشروعات الهامة والحيوية التى تمس المواطن بشكل مباشر والتى من شأنها أن توفر له كل سبل الراحة والأمان.

الخطة الاستثمارية اجتماع موسع المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

قبل 2030.. خطة محافظة القاهرة الخمسية لتحديث النقل العام

محافظة القاهرة تستكمل المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل ومحور الحضارات

الأكثر قراءة

عاجل.. 3 زلازل فى البحر المتوسط تتجاوز الـ3.9 ريختر (صورة)

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع التى تضرب البلاد

مسلسل حالة خاصة.. هل ينتقم نديم من عز في أحداث الحلقة الثالثة؟

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

يخدم 5 آلاف أسرة سنويًا.. افتتاح أول مطعم "مجانى" للأولى بالرعاية

جدة بمحكمة الأسرة: "أحفادي بيستنجدوا بيا من بخل جدهم وشراسة زوجته"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة.. بدء "المرحلة الثالثة" وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا