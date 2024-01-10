نائب محافظ القاهرة تتابع مستجدات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية بمشاركة عدد من رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديرى الطرق والتخطيط بالمنطقة الجنوبية وأحيائها لمناقشة الخطة الاستثمارية.

وتابعت نائب محافظ القاهرة، نسب التنفيذ المختلفة لأحياء المنطقة لمتابعة المستجدات على أرض الواقع واستكمال خطة التطوير المقترحة والتي تشمل رصف ورفع كفاءة الطرق حيث تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لحي التبين على أرض الواقع بنسبة ١٠٠% وجاري العمل بمنطقة معادي الخبيري ومتفرعاتها بحي المعادي وبمربع مساكن المحافظة الموازي لمحور عبد المجيد محمود وشارع ١٠٣ بحي المقطم.

كما تابعت كافة الإجراءات للبدء في رصف منطقة مدينة الضباط والخدمات بوادي حوف وعزبة عبد الملاك وشارع سور الدير وسور مصنع ٤٥ الحربي بنطاق حي المعصرة. واستكمال رفع كفاءة الطرق بشارع ورش العمرة وشارع الصرف الصحي والشيخ محفوظ وشارع دير الناحية بنطاق حي حلوان.

ورصف مدينة الضباط ومنطقة الخدمات بنطاق وادي حوف وعزبة عبد الملاك وشارع سور الدير وشارع سور مصنع ٤٥ الحربي بنطاق حي المعصره.

واستعرضت نائب المحافظ، كافة مستجدات الأعمال لرفع كفاءة الإنارة من إحلال وتجديد للأعمدة وتركيب الكابولي والكشافات منوه على التنسيق التام مع شركات المرافق للانتهاء من كافة أعمالها قبل البدء في أعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني لكل حي للانتهاء منها.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، العمل الجاد للارتقاء بجميع أحياء الجنوبية عن طريق التطوير الدائم وإقامة المشروعات الهامة والحيوية التى تمس المواطن بشكل مباشر والتى من شأنها أن توفر له كل سبل الراحة والأمان.