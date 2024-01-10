محافظ القاهرة يشدد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء، بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها.

وفي سياق متصل، قام الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، يرافقه اللواء خالد شحاتة، رئيس حى المطرية، بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق بمنطقة السوق القديم بشارع الحرية بالمطرية ومحيط مستشفى المطرية العام بهدف إعادة الانضباط للمنطقة وتسهيل حركة المرور بشارع الحرية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

يذكر أن محافظة القاهرة قد زالت سوق الخميس بالمطرية، نهاية عام 2020، وتم نقل الباعة إلى سوق المسلة الحضارى.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن نقل الباعة الجائلين من شوارع المطرية جاء ضمن خطة شاملة لتطوير الحى بالكامل والتى تم تنفيذها.

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن سوق المطرية بالمسلة يضم باعة الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك ويضم 769 باكية، ويأتى ضمن خطة الدولة لتطوير منطقة المطرية والقضاء على الأسواق العشوائية بها وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين والإشغالات، مشيرا إلى أنه تم مراعاة القيمة الإيجارية للباكيات لتكون بأسعار مناسبة وحسب مساحة الموقع.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد ثمّن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التى تحظى بمتابعة دورية مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى رصد وتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى فى إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تمكنت من إنجاز ٩٩% من الشكاوى الواردة من مواطني القاهرة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والبالغ عددها ٤٩٨١٩ شكوى وإيجاد حلول لها، كما استطاع أكثر من ٦٠% من الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة إنجاز ١٠٠% من الشكاوى الواردة لهم.

وأضاف أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، خاصة تلقى الشكاوى والرد عليها بعد فحصها، وإيجاد الحلول لها، فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل، ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.