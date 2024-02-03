آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها فى الساعات الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2024

نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،من خلال منشور لها على موقعها الإلكترونى نشر فى الساعات الماضية، إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوى، حسب طبيعة كل مادة دراسية.

وأوضح بيان الوزارة أن الأسئلة سوف تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق حسب المواصفة، مضيفة أن الأسئلة من المنهج ولكن ليس بالضرورة أن تكون نصا من مصادر التعلم المتاحة للطلاب، مشيرة إلى أن الهدف من الامتحان هو معرفة مدى استيعاب الطالب للمنهج وأن تكون الدرجة التي يحصل عليها معبرة بشكل حقيقى عن مستوى كل طالب مع اختلاف المستويات والفروق الفردية بين الطلاب.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024

تدرج الأسئلة حسب الصعوبة وبنك الأسئلة هدف :

وأشاربيان الوزارة، إلى أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة بواقع 70% للمستويات المتوسطة والعليا و30% للمستويات العقلية البسيطة، مشيرة إلى أن الأسئلة سوف يتم اختيارها من داخل بنك الأسئلة، متابعة: بنك الأسئلة يتضمن كم كبير من الأسئلة الأمر الذي يمكن أعضاء اللجنة المسئولة عن اختيار جزئيات الامتحان من حرية وضع أسئلة متنوعة قادرة على فرز مستويات الطلاب، إضافة إلى عدم تكرار أسئلة العام الماضى في امتحان العام الحالي 2024

ضوابط الامتحانات:

وأشارت الوزارة إلى أن الأسئلة وامتحان الثانوية العامة يعقد وفق ضوابط العام الماضى، منها تسليم الطالب كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والجزئيات المرتبطة بالمنهج وتكون مطلوبة للحفظ، حيث يعقد الاختبار بنظام الأوبن بوك، كما أنه يتم تصحيح الأسئلة إلكترونيا سواء البابل شيت أو المقالية والتي تمثل 15% من درجات كل مادة.

فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال البيان سابق الذكر طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسى الحالي 2023,2024، موضحة أن الطالب الذى لن يقوم بتسجيل الاستمارة لن يتمكن من دخول امتحان الثانوية العامة 2024، كما أكدت الوزارة أنه يتم توفير مجموعات دعم مدرسية لطلاب الثانوية العامة في جميع المدارس تخفيفا من كاهل أولياء الأمور، موضحة أن الطالب يختار المجموعة التي يرغب في الاستفادة منها حتى ولو كانت هذه المجموعة خارج مدرسته المسجل فيها.