الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع مناهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية بالفصل الدراسى الثانى 2023 / 2024

الإعدادية 
الإعدادية 

زاد البحث عن توزيع مناهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية بالفصل الدراسى الثانى 2023 / 2024 وذلك قبيل أيام فقط من انتهاء إجازة نصف العام الدراسي الحالي حيث يرغب الطلاب في الاطلاع على مناهجهم الدراسية في كافة المواد الدراسية.

توزيع مناهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية بالفصل الدراسى الثانى 2023 / 2024

أعلنت الأدارة المركزية لتطوير المناهج، ومكتب مستشار مادة الرياضيات، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الاعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفوف  الأول والثاني والثالث الإعدادي وللاطلاع على توزيع المادة، يمكن الاطلاع للصور المرفقة.

موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024 

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بكافة المراحل التعليمية، يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 من شهر يناير المنقضي 2024، وفقًا للجداول التي أقرتها مديريات التربية والتعليم.

وبدأت مديريات التربية والتعليم في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل والشهادة الاعدادية تباعًا.

ووفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حددت موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024.

من المقرر، أن يبدأ الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير القادم 2024.

موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024

مدة الفصل الدراسي الثاني

ويستغرق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023\2024، 3 شهور وينتهي الترم الثاني لكافة الطلاب بصفوف النقل والشهادة الإعدادية في شهر يونيو المقبل 2024.

موعد إنتهاء الفصل الدراسي الثاني 

ووفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  عن موعد الانتهاء من امتحانات الترم الثاني 2024، من المقرر أن تبدأ مواعيد امتحانات الترم الثاني وفقًا لطبيعة كل محافظة، ولكن من المقرر أن تنتهي في يوم الخميس الموافق ٦ يونيو لعام 2024.

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استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني 

وتبدأ المدارس، التجهيزات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، استعداد لاستقبال الطلاب والمعلمين والمعلمات والعاملين بالمدارس، بعد انتهاء إجازة نصف العام.

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توزيع مناهج الرياضيات مناهج الرياضيات الإعدادية الفصل الدراسي الثاني مستشار مادة الرياضيات مادة الرياضيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

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