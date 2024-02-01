الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن المحذوف فى مادتى "علم النفس والاجتماع" لطلاب الثانوية مدمجين

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التعديلات والموضوعات المحذوفة في محتوى منهج علم النفس والاجتماع للعام الدراسي 2024/2023 بالمدارس التي بها طلاب مدمجون.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بالخطوات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أولا:- علم النفس:-
- القوانين الخاصة بنظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي (ص۱۲).
- قوانين نظرية المحاولة والخطأ (ص١٣-١٤).
- قوانین نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات (ص ۱۷-۱۸).
- الذكاء البصرى المكاني، والذكاء الجسمي الحركي (ص۷-۸).
- مفهوم الشخصية كتنظيم داخلي وسيط بين المثير والاستجابة وما يتضمنه هذا التعريف (ص ٥١-٥٢).
- الشخصية الهستيرية (ص: ٥)، الشخصية السيكوباتية (ص٥٥).
- الحيل الدفاعية (الازاحة - التقمص- النكوص ص ٦٩).

ثانيا:- علم الاجتماع
- الفصل الأول النظرية الاجتماعية (بناؤها ووظائفها ص ٧٥-٧٧).
- علاقة علم الاجتماع بالأنثروبولوجيا (ص۹۰).

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كان شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسفير ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، اليوم الخميس، حفل توزيع شهادات تخرج طلاب معهد السالزيان "دون بوسكو" للعام الدراسى 2023/2022.

جاء ذلك بحضور الدكتورة اناليزا فاجنر، المنسق التعليمى بالسفارة الإيطالية، والدكتور دومينيكو دامارتينيس، الملحق العلمى، والدكتور رافايلي بنتاجلو، الملحق الثقافى، وميكيلى بيبه، نائب مدير معهد "دون بوسكو"، ورامى حليم، ناظر المعهد والمدير المصري للمدرسة، والدكتور البرتو كوتو، عالم الرياضيات وبطل العالم فى الحساب الذهني، واللواء خالد كمال أبومندور، رئيس عام مصلحة الكفاية الإنتاجية، وسحر أبوزيد، رئيس مركزية المناطق، وعدد من القيادات التعليمية بإدارة الساحل التعليمية.

وفي كلمته، أكد الدكتور رضا حجازي حرص الدولة المصرية على أن يكون هناك منتج تعليمي مؤهل لسوق العمل وتطوير ذاته، وهذا المنتج هو الطالب الذي تعمل وزارة التربية والتعليم على إعداده لسوق العمل من خلال خطتها الاستراتيجية المبنية على برنامج الحكومة والتي تهتم في المقام الأول ببناء الإنسان، والتشغيل، وحماية الأمن، في ضوء أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن شعار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو "التعليم من أجل الحياة.. والتعليم من أجل المستقبل"، وهذا ما لمسه بوضوح في معهد السالزيان دون بوسكو، والذي يعمل على تخريج طلاب يمتلكون الجدارات التي تؤهل لسوق العمل المحلية والعالمية، كما يمثل نموذجا على التعاون المصري الإيطالي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

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الموضوعات المحذوفة صف الثالث الثانوي منهج علم النفس والاجتماع علم الاجتماع الدكتور رضا حجازي

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