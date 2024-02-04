الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية ببنى سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة نجاح 73.69% لطلبة النظامي، و33.6 % للمنازل، حيث تقدم للامتحان 56 ألفًا و721  للنظامي، حضر منهم  56 ألفًا و234 طالبًا للنظامي، وتقدم لامتحان المنازل 828 حضر منهم 744 طالبًا.

وبلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 79.7%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 75%، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 89.7% لطلاب  للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيًا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدًا أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

وأوضح محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة تعليم الواسطي، جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 76.70%، ثم إدارة بني سويف في المركز الثاني بنسبة 78.04%، وإدارة الفشن في المركز الثالث بنسبة 66.03%، وفي المركز الرابع  ناصربنسبة نجاح 76.69%، تلتها إدارة تعليم إهناسيا بنسبة 67.54%، فإدارة ببا بنسبة 77.84 %، وإدارة تعليم سمسطا في المركز السابع بنسبة 59.03%.

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024/2023، جرى عقدها في الفترة من 17 إلى 24 يناير  الماضي، حيث تقدم للامتحانات أكثر من 59 ألف طالب وطالبة، تم توزيعها على 309 لجان على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

بني سويف محافظ بني سويف الشهادة الاعدادية الدراجات وكيل وزارة التربية والتعليم

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