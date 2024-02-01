الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يشهد احتفالية "حياة كريمة" لتكريم المتطوعين

محافظ بني سويف من
محافظ بني سويف من الحدث

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" لتكريم الشباب المتطوعين للعمل في مبادرة "حياة كريمة"، خلال عام 2023.

حضر الاحتفالية التي حملت شعار "الجدعان" وأقيمت بنادي الإدارة المحلية: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، العقيد علاء حامد  مدير مكتب مؤسسة  حياة كريمة  ببني سويف، الدكتور محمد جبر المنسق العام للمبادرة بالمحافظة، وأمل عزوز  وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد سيد نائب المنسق العام لحياة كريمة ببني سويف.

وفي كلمته توجه محافظ بني سويف بالشكر لكل المتطوعين العاملين في المبادرة، معربًا عن سعادته لحضور هذه الفعالية، خاصة وأنها  تجسد قيمة من أسمى القيم الإنسانية النبيلة وهي العمل التطوعي بدون انتظار مقابل،  لاسيما في مبادرة مثل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"  التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعد الأضخم من نوعها في مجال تحسين الخدمات والمرافق لأهالينا في القرى والريف المصري

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم متطوعي المبادرة والتقاط صورة جماعية مع الوزير المحافظ، والذي حرص على تكريم والد أحد متطوعي المبادرة "محمد هشام، والذي  توفى مؤخراُ، حيث تم تسليم والد الراحل درع مؤسسة حياة كريمة، تقديرا وامتنانا بجهود الراحل وتقديراُ لأسرته كنموذج  وقدوة لغيره من الشباب في تشجيع العمل الأهلي التطوعي.

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