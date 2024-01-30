الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 76 حالة بعد مرور 3 أيام على بدء المرحلة الأولى من الموجة 22 ببنى سويف

ازالات
ازالات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 22  لإزالة التعديات التي بدأت  "السبت الماضي" تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

 جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة  إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، قد وصل إلى 76 حالة تعد (62 على أراضي أملاك الدولة + 14 على أرض زراعية خاصة ) وذلك منذ انطلاق المرحلة الأولى يوم السبت 27 يناير الجاري وحتى الاثنين 29 من نفس الشهر.

 

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر " يناير، فبراير، مارس، أبريل، وبدأت في الـ 27 يناير الجاري "بالمرحلة الأولى"  وتستمر حتى16 فبراير المقبل،،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير  إلى 15 مارس  ، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل  2024.

 

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم بني سويف سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية، والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري والسريع معها.

حيث واصلت وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة،  المرور الميداني بقرى ومراكز المحافظة لرصد حالات مخالفات البناء والتعديات الواردة، والوقوف على الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة، حيث تم أمس وقف أعمال بناء لعدد من حالات البناء المخالف بدون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة سمسطا، وأسفرت عن التحفظ على نحو 3 أطنان من الأسمنت، وحديد تسليح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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