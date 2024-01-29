الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 24 محضرًا خلال حملات موسعة لمراقبة الأسواق ببنى سويف

حملات
حملات

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

وتنفيذًا لذلك، وجهت لجنة حماية المستهلك بإشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، حملة موسعة لضبط الأسواق ومتابعة المحلات وأماكن تداول السلع  والمنشآت والمراكز الطبية الخاصة بمدينة بني سويف، بحضور فواز رجب نائب رئيس المدينة، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر  بمديرية الصحة، وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك  الدكتور أسامة حمزاوي الطب البيطري، ومسؤولي التموين وتفتيش الأغذية بالصحة

وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر متنوعة تضمنت 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم إصدار فواتير، و8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و2 محضر لتدني النظافة، بجانب التحفظ على 200 كجم أسماك منتهية الصلاحية، و20 صفيحة جبنة لسوء التخزظين، وعدد من أجولة الدقيق المدعم  خاص بالمخابز البلدية داخل أحد المخابز السياحية

فيما تم غلق 2 مجمع عيادات طبية و2 معمل تحليل لإدارتها بدون ترخيصوقد تم تحرير تلك المحاضر، تمهيدًا لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

بني سويف التموين حماية المستهلك الطب البيطري الاسواق

مواد متعلقة

الكشف على 1290 حالة ضمن قافلة طبية ببني سويف

منظومة الشكاوى تستقبل 225 شكوى ضمن مبادرة "صوتك مسموع" في بني سويف

تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة في شوارع بني سويف

إصابة 5 في حادث تصادم سيارة نقل بـ "توكتوك" ببني سويف

انطلاق برنامج تدريب المعلمين الجدد بالمرحلة الثانية في بنى سويف

إزالة 20 حالة تعدٍ في اليوم الأول من الموجة الـ22 ببني سويف

أهالي الزرابي ببنى سويف بعد تأهيل منازلهم: "مش هنخاف من مياه الأمطار تانى" (فيديو)

إعادة تأهيل 25 منزلًا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

الكفن بدلًا من الفستان الأبيض.. كواليس مأساة عروس فى يوم الصباحية بالبحيرة

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

إطلاق نحو 15 صاروخًا من غزة تجاه تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل