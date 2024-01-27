السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي الزرابي ببنى سويف بعد تأهيل منازلهم: "مش هنخاف من مياه الأمطار تانى" (فيديو)

المواطنين
المواطنين

حالة من السعادة والفرحة بين أصحاب 25 منزلًا بقرية الزرابي بمركز الفشن جنوب بنى سويف بعد قيام جمعية الأورمان بإعادة تأهيلها وتشطيبها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتكلفة 2 مليون ونصف جنيه بإجمالي تكلفة المنزل الواحد مائة ألف جنيه.

تجولت «الدستور» داخل المنازل الجديدة بعد إعادة تأهيلها حيث يعيش أسر تلك المنازل وأبنائهم حالة من السعادة والفرحة لم يشعروا بها من قبل على مدار سنوات طويلة من التعرض للأمطار وحرارة الشمس والحشرات إلا أن جمعية الأورمان والتحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي أنقذتهم وإعادهم للحياة من جديد، بعد تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات لمياه داخلية لمرافق المياه وتركيب الكهرباء ومحارة المنازل من الداخل والخارج.

وداخل منزل يجلس عيد عمر محمد وزوجته وأبنائه الثلاثة يحمدون الله على منزلهم الجديد وما وصل إليه بعد سنوات من تعرضهم للأمطار وحرارة الشمس، قائلا: كنا نجلس على الطوب الأبيض وكانت حياتنا صعبة ونخاف كل عام من فصل الشتاء بسبب سقوط الأمطار الغزيرة ولا نجد بيت نجلس فيه إلا أن جمعية الأورمان والتحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي اعادونا للحياة من جديد بعد إعادة تأهيل المنزل من جميع المكونات وأصبح لدينا مياه وكهرباء وسقف يحمينا من الأمطار وباب نغلقه علينا وغرف للمعيشة لنا والأولاد فالحمد لله.

وتابع: الحمد لله بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة والتحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي وجمعية الأورمان على اللى احنا فيه بتلك الكلمات يكشف شريف محمد أحمد صاحب منزل جديد بعد إعادة تأهيله يسكن يداخله برفقه والدته واشقاءه عن سعادتهم بالتطوير الذي حدث كانت مياه الأمطار تسبب غرق المنزل كل شتاء وبعد إعادة التطوير مش هنخاف من مياه الأمطار تانى.

وأضافت سيدة بعد إعادة تطوير منزلها: أصبحت أعيش حياة آدمية بعد تجديد المنزل من جديد بكل المكونات فكان اولادى لا يستطيعون المذاكرة بسبب الحياة غير الآدمية وكنت أخاف على بنتي من عدم زواجها بسبب منزلنا فالحمد لله الآن انا فرحانة ومبسوطة وهستقبل خطيب بنتى فى أي وقت.

المواطنين
المواطنين
المواطنين
المواطنين
المواطنين
المواطنين
المواطنين
المواطنين
المواطنين
المواطنين
المواطنين
المواطنين
المواطنين
المواطنين
المواطنين
المواطنين
بني سويف الفشن الأورمان التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قرية الزرابي

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