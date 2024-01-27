110 محاضر بمخالفات لمخابز ومحال والتحفظ على مواد غذائية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.



جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 20 إلى 26 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

وفي ضوء تنفيذ تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمتابعة استلام وتوزيع حصص أسطوانات البوتاجاز بنطاق المحافظة وخاصة في فصل الشتاء وزيادة الطلب، قامت المديرية بتكوين غرفة عمليات لمتابعة انتظام عمل مصانع التعبئة بالمحافظة وانتظام تسليم حصص المتعهدين من أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وكذلك متابعة التوزيع على جمهور المستهلكين بالأسعار الرسمية المقررة لذلك والاستعداد لمواجهة أية بوادر لاختناقات في التوزيع وذلك بضخ كميات وشحنات إضافية من الاسطوانات المواجهة هذه الاختناقات وحل أية مشكلات في توزيع الاسطوانات على المواطنين وكذلك توصيل الاسطوانات إلى المناطق المحرومة والبعيدة عن مستودعات البوتاجاز للمواطنين بالأسعار الرسمية.

وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 75 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 17 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 23 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 10 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، محضرين لعدم صرف بون للمواطنين، 3محاضر لعدم وجود سجل زيارات، محضرين لعدم وجود ميزان معتمد، 3 محاضر للتوقف الكلي عن الانتاج بدون تصريح، و4محاضر للتصرف في 12جوال زنة 50 كجم من حصة الدقيق، و10 محاضر لتجميع 96 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يناير للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية للجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و2 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 3 محاضر لتجار سجائر لعرض وبيع سجائر متنوعة غير معلوم مصدرها، ومحضرين لعدم وجود سجل تجاري، 4 محاضر لجزارين للذبح خارج المجازر الحكومية، بجانب 7 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، و8 محضرًا للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.

وفي مجال الغش التجاري تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن أحد المحال التجارية لحيازة وعرض وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاجية، وتم التحفظ على 2طن ألبان، و19 عبوة بويات، بجانب سحب 2 عينة مواد غذائية للفحص المعملي.