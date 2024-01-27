إعادة تأهيل 25 منزلًا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

افتتحت جمعية الأورمان 25 منزلًا بقرية الزرابي بمركز الفشن جنوب بنى سويف بعد إعادة تأهيلهم وتشطيبهم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتكلفة 2 مليون ونصف جنيه بإجمالي تكلفة المنزل الواحد مائة ألف جنيه.

وشهدت المنازل الجديدة تطوير وتأهيل وشملت أعمال تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات لمياه داخلية لمرافق المياه وتركيب الكهرباء ومحارة المنازل من الداخل والخارج.

وقال ربيع عبد الجليل مدير مشروعات جمعية الأورمان في بني سويف إن جمعية الأورمان سلمت 25 منزلا بقرية الزرابى بمركز الفشن تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي، ودخول السرور والفرح لقلوبهم بإعادة تأهيل منازلهم فالمنازل قبل إعادة تأهيلها كانت عبارة عن حوائط حاملة بالبوص والأرضية من التراب، وبعد إعادة تأهيلها تم تسليم البيت بالمفتاح لصاحبه بعد تعريش السقف بالعرق واللوح وطبقة خرسانية وتركيب باب وشباك وتركيب الكهرباء والسباكة ومحارة ودهانات للمنزل بالكامل وتشطيب الأرضيات وسراميك فى الحمام والمطبخ وكنا سبب فى إسعاد أصحاب تلك المنازل.

وأوضح “عبد الجليل” أنه تم اختيار المنازل بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الشريكة حسب شروط الأورمان.

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي