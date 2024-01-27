السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعادة تأهيل 25 منزلًا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

جانب من إعادة تأهيل
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي

افتتحت جمعية الأورمان 25 منزلًا بقرية الزرابي بمركز الفشن جنوب بنى سويف بعد إعادة تأهيلهم وتشطيبهم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتكلفة 2 مليون ونصف جنيه بإجمالي تكلفة المنزل الواحد مائة ألف جنيه.

وشهدت المنازل الجديدة تطوير وتأهيل وشملت أعمال تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات لمياه داخلية لمرافق المياه وتركيب الكهرباء ومحارة المنازل من الداخل والخارج.

وقال ربيع عبد الجليل مدير مشروعات جمعية الأورمان في بني سويف إن جمعية الأورمان سلمت 25 منزلا بقرية الزرابى بمركز الفشن تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي، ودخول السرور والفرح لقلوبهم  بإعادة تأهيل منازلهم فالمنازل قبل إعادة تأهيلها كانت عبارة عن حوائط حاملة بالبوص والأرضية من التراب، وبعد إعادة تأهيلها تم تسليم البيت بالمفتاح لصاحبه بعد تعريش السقف  بالعرق واللوح وطبقة خرسانية وتركيب باب وشباك وتركيب الكهرباء والسباكة ومحارة ودهانات للمنزل بالكامل وتشطيب الأرضيات وسراميك فى الحمام والمطبخ وكنا سبب فى إسعاد أصحاب تلك المنازل.

وأوضح “عبد الجليل” أنه تم اختيار المنازل بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الشريكة حسب شروط الأورمان.

جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
جانب من إعادة تأهيل 25 منزلًا بقرية الزرابي
بني سويف الأورمان الفشن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جمعية الأورمان

مواد متعلقة

110 محاضر بمخالفات لمخابز ومحال والتحفظ على مواد غذائية ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تفاصيل استعدادات بني سويف لتدريب المعلمين المقبولين بـ"30 ألف معلم"

محافظ بنى سويف ينيب رئيس مدينة إهناسيا لافتتاح مسجد عزبة نصر متولى

تكريم أطفال البرنامج التثقيفي بمديرية أوقاف بني سويف

محافظ بني سويف يضع  إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قرار من "تعليم بنى سويف" بشأن السؤال المثير للجدل فى علوم الشهادة الإعدادية

محافظ بنى سويف يوجه بصرف مساعدة عاجلة لأحد المواطنين

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. جلسة بين عبدالله السعيد وحسين لبيب لحسم انتقاله إلى الزمالك

عاجل| أزمة المهاجرين تضرب "تكساس".. وتحذيرات من "غزو وشيك" للولايات المتحدة

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟