الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 20 حالة تعدٍ في اليوم الأول من الموجة الـ22 ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ22، لإزالة التعديات التي بدأت أمس، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،عرضه اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، وتضمن الإشارة إلى أنه  تم" أمس" إزالة 20 حالة تعد  بواقع (9 حالات تعد على مساحة 1750 مترًا على أراض ولايات: السكة الحديد وحماية النيل وقطاع الأعمال العام  + 11 حالة تعدٍ على مساحة 10 قراريط  و12 سهمًا أرض زراعية)، بدائرة مركزي الواسطى وسمسطا بحضور أحمد إبراهيم مدير الأملاك، ونشأت معبد رئيس مركز سمسطا، وحمادة راضي، رئيس مركز الواسطي، وعدد من التنفيذيين بالجهات المعنية.

وأشار السكرتير المساعد إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر " يناير، فبراير، مارس، أبريل، وبدأت "أمس السبت"بالمرحلة الأولى وتستمر حتى16 فبراير المقبل، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير  إلى 15 مارس  ، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل  2024.

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