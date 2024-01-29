تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة في شوارع بني سويف

تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية في بنى سويف جهودها الميدانية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة هاني الجويلي، عن رفع القمامة والمخلفات من طريق الأزهري وشارع عبدالسلام عارف وميدان الزراعيين وشارع أحمد عرابي وطريق السادات وكورنيش النيل وشارع عباس أبو العلا وحلمي الملط وموقع الجيوشى وموقع الصهاريج وغيرها من شوارع ومناطق المدينة، بجانب إزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية بشارع أحمد عرابي، كما تم متابعه تبطين ترعة "قلة" بقرية إبشنا ورفع المخلفات الصلبة وتجريف الأتربة على جانبي طريق إبشنا/ ناصر.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة محمد بكري، أعمال منظومة المتغيرات المكانية الفرعية بالوحدة المحلية، والإجراءات المنفذة في رصد كافة المخالفات بالبناء العشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل الفوري مع المخالفة، فيما تم الإشراف على أعمال التجهيز لإعادة رصف شارع السلطان حسين والسوق القديم، وإزالة معوقات العمل؛ لضمان الدفع بمعدلات الأداء والانتهاء من أعمال الرصف في التوقيتات المحددة، بينما تم الإشراف على انتظام سير العمل وتوافر الخدمات بالإدارة الزراعية، وإدارة التموين، فضلًا عن الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف؛ للتأكد من الانضباط الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وفي مركز الواسطى، قامت الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس المدينة حمادة راضى بتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير وإعادة رصف طريق ترعة الإطوابية بطول حوالي 800 متر، وذلك ضمن خطة الوحدة، حيث تم وضع الطبقة التأسيسية للرصف، كما تم تفقد مشروع توصيل شبكة الغاز الطبيعي بقرية الميمون، فيما تم متابعة توفير أسطوانات الغاز بعدد من قرى المركز.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة نشأت معبد، بمتابعة أعمال لجنة شؤون القرى الفرعية وما تم خلال زيارتها لقرية دشطوط من متابعة سير العمل وتوافر الخدمات ببعض الوحدات الخدمية، والتي شملت الوحدة الصحية للتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، بجانب المرور على الجمعية الزراعية، لمتابعة توافر الأسمدة الزراعية، وتيسير تقديم الخدمات للمزارعين، بالإضافة إلى زيارة وحدة الطب البيطري والتموين بالقرية، فضلاً عن الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف؛ للتأكد من انتظام سير العمل.

في حين تم تنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة، حيث تم رفع 70 طن قمامة، نواتج تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية والخاصة ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من دائرة المجالس القروية، بينما قام مجلس قروي الشنطور بتهذيب وقص الأشجار، فضلًا عن تحرير عدة إنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات طريق.