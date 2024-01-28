الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق برنامج تدريب المعلمين الجدد بالمرحلة الثانية في بنى سويف

التدريب
التدريب

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم سير أعمال البرنامج التدريبي، الذي تنفذه المديرية لتدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات الناجحين ممن سبق وأن تقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفة "معلم فصل"، ضمن المرحلة الثانية من المسابقة.

أوضح  وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب أن فعاليات التدريب، بدأت اليوم الأحد 28 يناير الجاري، وتستمر حتى الأربعاء 31 من نفس الشهر، بداية من الساعة 9  صباحا ولمدة 4 أيام بالنسبة للتأهيل التربوي، ثم يتم التأهيل البدني لمدة 3 أيام الأسبوع المقبل، ويتم عقد التدريب التربوي في عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بني سويف، والتي تشمل مدرسة الشهيد كمال طعمه الثانوية " النيل سابقآ"، والأكاديمية المهنية للمعلمين، والشهيد محمد جابر قصلة "الثانوية بنات القديمة" سابقا .

أشار وكيل المديرية إلى أن البرنامج التدريبي للتأهيل التربوي للمعلمين، يأتي في إطار حرص الوزارة في إعداد المعلمين واختبار أفضل العناصرمن المعلمين الأكفاء، وهو ما ينعكس بشكل مباشرعلى النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية

 

 

 

بني سويف التربية والتعليم 30 ألف معلم محافظ بني سويف المعلمين الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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