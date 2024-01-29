الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منظومة الشكاوى تستقبل 225 شكوى ضمن مبادرة "صوتك مسموع" في بني سويف

اللقاء
اللقاء

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد فى بنى سويف، اجتماع اللجنة العليا التي شكلها المحافظ لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات، للعمل على إزالتها.

وتناول اجتماع موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة، في الفترة من 1 إلى 26 يناير الجاري، حيث ناقش السكرتير العام المساعد "كل جهة" فيما يتعلق بموقف الشكاوى المتأخرة ومعرفة أسباب التأخر في الرد على الشكاوى "خاصة بعض المراكز والقطاعات"، موجها بسرعة غلق جميع الشكاوى المتأخرة والواردة على المنظومة.

وبلغ إجمالي الشكاوى التي تم تلقيها خلال تلك الفترة 225 شكوى، تم الرد على 232 شكوى، وجار بحث 7 شكاوى، علاوة على استعراض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة "صوتك مسموع" والتي تم الرد عليها بنسبة 100%، وذلك خلال تلك الفترة المذكورة.

حضر الاجتماع مها حميدة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة مقرر للجنة وأعضاء اللجنة من مسئولي الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات والمصالح الحكومية المعنية ومسؤولي الشكاوى بتلك الجهات.

بني سويف السكرتير العام المساعد منظومة الشكاوى مجلس الوزراء صوتك مسموع

مواد متعلقة

إصابة 5 في حادث تصادم سيارة نقل بـ "توكتوك" ببني سويف

انطلاق برنامج تدريب المعلمين الجدد بالمرحلة الثانية في بنى سويف

إزالة 20 حالة تعدٍ في اليوم الأول من الموجة الـ22 ببني سويف

أهالي الزرابي ببنى سويف بعد تأهيل منازلهم: "مش هنخاف من مياه الأمطار تانى" (فيديو)

إعادة تأهيل 25 منزلًا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

110 محاضر بمخالفات لمخابز ومحال والتحفظ على مواد غذائية ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تفاصيل استعدادات بني سويف لتدريب المعلمين المقبولين بـ"30 ألف معلم"

الأكثر قراءة

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل|الرئيس السيسى والمستشار الألمانى: حل الدولتين هو الأساس لاستعادة السلام بالمنطقة

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل