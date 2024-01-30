الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضعف المياه عن 3 قرى ببنى سويف لتطهير خزان محطة الحلابية "1"

ضعف المياه
ضعف المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن قرى تزمنت الشرقية، الحلابية مركز بني سويف، الضباعنة مركز ببا، من الساعة 1  ظهر اليوم الثلاثاء 30 يناير  وحتى الــ  7 صباح  غد الأربعاء 31 يناير؛ بسبب أعمال تطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه الحلابية "1" مركز بني سويف، على أن يتم التعويض من محطة الحلابية "2".

وقدمت الشركة باعتذارها عن ضعف  الخدمة خلال الفترة المذكورة،لوجود أعمال تطهير محطة المياه،لضمان انتظام تقديم الخدمة،مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت بقيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125)  أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

بني سويف الضباعنة محطة مياه شركة المياه الخزان الارضي

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