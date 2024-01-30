فوز لاعبات بني سويف بميداليات ذهبية وفضية ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال

قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، التهنئة لمسؤولي قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة حصول لاعبات بني سويف على ميداليات ذهبية وفضية مراكز متقدمة في منافسات فى بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للسيدات تحت " 15، 17، 20" سنة، التى ينظمها الاتحاد المصرى لرفع الاثقال، واستضافتها محافظة دمياط خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير الجاري، مشيدًا بالمستوى المتميز والإنجاز الذي حققهن لاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببني سويف في مختلف الفئات العمرية والمراحل السنية.

أوضح هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، حصول كل من اللاعبة بسمة رمضان عبدالوهاب على المركز الأول الميدالية الذهبية في ميزان 45 كجم تحت 15سنة، والمركز الثاني الميدالية الفضية فى ميزان 45 كجم تحت 17 سنة، وعلى المركز الثانى الميدالية الفضية فى ميزان 45كجم تحت 20 سنة.

وفازت اللاعبة آلاء جنيدى تمام المركز الثانى الميدالية الفضية فى ميزان 49 كجم تحت 15 سنة، واللاعبة هناء أيمن عبدالوهاب المركز الثانى الميدالية الفضية فى ميزان 40كجم تحت 15سنة، واللاعبة سندس محمد عبدالقادر المركز الثانى الميدالية الفضية فى ميزان 76 كجم تحت 15 سنة.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور محمد الكردي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة والدكتور تامر عبدالعظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية وإشراف ومتابعة الدكتور أبو الخير عبدالتواب وكيل المديرية للرياضة ، ومدربي المراحل الكابتن أحمد محمد عبدالعزيز، الكابتن مصطفى محمد عبدالعزيز، وإداريي المراحل:ربيع هاشم عبد الفضيل، الكابتن محمد أحمد خليفة مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الكابتن إيمان حسين.

a3ced1bb-fe0b-4521-8986-e24f4d487a5f