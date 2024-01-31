الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 مصابين فى حادث تصادم ببنى سويف

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام قرية النويرة بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطه النجدة يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام قرية النويرة بمركز إهناسيا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم عيد عبدالله بريك 38 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، وكريم رشاد عبدالبديع 21 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، وهيثم حمادة عبدالصمد 21 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمني، وعلي حمادة علي 22 سنة، مصابًا ببتر بصباع الإبهام باليد اليمني وجروح وكدمات، وجميعهم مقيمون بقرية منهرو بمركز إهناسيا.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

بني سويف اهناسيا الأجهزة الأمنية الإسعاف شرطة النجدة

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببنى سويف

إزالة 76 حالة بعد مرور 3 أيام على بدء المرحلة الأولى من الموجة 22 ببنى سويف

مصرع شاب صدمه قطار فى بنى سويف

إصابة 11 عاملًا فى انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف

محافظ بنى سويف يُكرم مُشرف غرفة عمليات هيئة الإسعاف لبلوغه سن المعاش

فوز لاعبات بني سويف بميداليات ذهبية وفضية ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال

"الدستور" يرصد عودة سينما الشعب والعروض بقصر ثقافة ببا (فيديو)

ضعف المياه عن 3 قرى ببنى سويف لتطهير خزان محطة الحلابية "1"

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة