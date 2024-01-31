4 مصابين فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام قرية النويرة بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطه النجدة يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام قرية النويرة بمركز إهناسيا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم عيد عبدالله بريك 38 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، وكريم رشاد عبدالبديع 21 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، وهيثم حمادة عبدالصمد 21 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمني، وعلي حمادة علي 22 سنة، مصابًا ببتر بصباع الإبهام باليد اليمني وجروح وكدمات، وجميعهم مقيمون بقرية منهرو بمركز إهناسيا.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.