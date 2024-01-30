الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب صدمه قطار فى بنى سويف

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم قطار به أمام مزلقان مدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى المستشفى وإيداعه داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أمام مزلقان مدينة ببا جنوب المحافظة ما أسفر عن وفاته في الحال وتم التوجيه بنقل الجثة إلى المشرحة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء جثة الشاب ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف الجامعي.

واستقبلت ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف الجامعي جثة الشاب ويدعى «وليد.ع.ز» 33 عامًا، مقيم بقرية صفط راشين بدائرة مركز ببا، وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

بني سويف قطار الأجهزة الأمنية ببا مستشفى بني سويف الجامعي

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