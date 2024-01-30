الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يُكرم مُشرف غرفة عمليات هيئة الإسعاف لبلوغه سن المعاش

التكريم
التكريم

كرًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ممدوح محمد سيد مشرف عام غرفة العمليات بهيئة الإسعاف، بمناسبة بلوغه سن المعاش، حيث أهداه شهادة تقدير ودرع المحافظة تقديرًا لجهوده المتميزة وأدائه المشرف طوال فترة عمله بالمرفق والتي اتسمت بالجد والاجتهاد، بحضور: الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الدكتور هاني همام.

وأعرب المشرف العام على غرفة عمليات هيئة الإسعاف، عن بالغ تقديره لمحافظ بني سويف "د. محمد هاني غنيم" على هذه اللفتة الطيبة، وحرصه على التكريم في ختام مسيرته العملية، والتي كان حريصا على أداء عمله خلالها بكل إخلاص وأمانة رغم المخاطر والتضحيات والظروف والأوبئة التي تفرضها طبيعة عمله بهذا المرفق الحيوي.
 

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم بني سويف سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية، والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي؛ لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري والسريع معها. 

حيث واصلت وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، المرور الميداني بقرى ومراكز المحافظة لرصد حالات مخالفات البناء والتعديات الواردة، والوقوف على الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة، حيث تم أمس وقف أعمال بناء لعدد من حالات البناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة سمسطا، وأسفرت عن التحفظ على نحو 3 أطنان من الأسمنت، وحديد تسليح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بحضور أشرف عبدالرازق مراقب الجودة بالمتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة وشوقي هاشم نائب رئيس المدينة والمختصين بالوحدة المحلية.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي" تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

بني سويف الإسعاف محافظ بني سويف مشرف غرفة عمليات وكيل وزارة الصحة

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