إصابة 11 عاملًا فى انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف

أصيب 11 عاملًا، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نزلة بني سويف بحوالى 3 كيلو، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نزلة بني سويف بحوالى 3 كيلو، ما أسفر عن إصابة 11 عاملًا، وتم التوجيه بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: فارس رمضان عبداللطيف 24 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالرحمن محمد حسين 19 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، وعمر كمال جمعة 31 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد سيد عبدالحميد 26 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، وحمدي فاروق حسن 21 سنة، مصابًا بجروح وكدمات.

كما أصيب أحمد عيد عبدالفتاح، 34 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمني، ومحمود عصام أحمد 28 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، وعبدالفتاح رجب عبدالفتاح 39 س ش ما بعد الارتجاج، ومحمود عصام أحمد 28 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، ومحمد أحمد محمد 35 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ورضا رمضان فرج 50 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومقيمون بمركز ناصر.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.