الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 11 عاملًا فى انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 11 عاملًا، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نزلة بني سويف بحوالى 3 كيلو، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نزلة بني سويف بحوالى 3 كيلو، ما أسفر عن إصابة 11 عاملًا، وتم التوجيه بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: فارس رمضان عبداللطيف 24 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالرحمن محمد حسين 19 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، وعمر كمال جمعة 31 سنة،  مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد سيد عبدالحميد 26 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، وحمدي فاروق حسن 21 سنة، مصابًا بجروح وكدمات.

كما أصيب أحمد عيد عبدالفتاح، 34 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمني، ومحمود عصام أحمد 28 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، وعبدالفتاح رجب عبدالفتاح 39 س ش ما بعد الارتجاج، ومحمود عصام أحمد 28 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، ومحمد أحمد محمد 35 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ورضا رمضان فرج 50 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومقيمون بمركز ناصر.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

بني سويف ناصر مستشفى بني سويف الجامعي الأجهزة الأمنية سيارة ربع نقل

مواد متعلقة

فوز لاعبات بني سويف بميداليات ذهبية وفضية ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال

"الدستور" يرصد عودة سينما الشعب والعروض بقصر ثقافة ببا (فيديو)

ضعف المياه عن 3 قرى ببنى سويف لتطهير خزان محطة الحلابية "1"

تحرير 24 محضرًا خلال حملات موسعة لمراقبة الأسواق ببنى سويف

الكشف على 1290 حالة ضمن قافلة طبية ببني سويف

منظومة الشكاوى تستقبل 225 شكوى ضمن مبادرة "صوتك مسموع" في بني سويف

تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة في شوارع بني سويف

إصابة 5 في حادث تصادم سيارة نقل بـ "توكتوك" ببني سويف

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام تشيلسى غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى